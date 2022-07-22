В Москве кандидаты в депутаты провели акцию против войны 22.07.2022, 5:00

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Фотофакт.

Кандидаты в муниципальные депутаты Москвы Мария Волох и Сергей Смирнов провели акцию в центре столицы против репрессивных законов, по которым людей, в частности, наказывают за выступления против войны в Украине, передает svoboda.org.

Волох и Смирнов сфотографировались с плакатами "** ****" недалеко от Госдумы, Белого дома, у здания ФСБ на Лубянке и на Большом Москворецком мосту, где в 2015 году был убит оппозиционер Борис Немцов. Молодые люди заклеили себе рот чёрным скотчем, а у Волох были связаны руки в знак протеста против цензуры.

"И даже когда нам затыкают рот и не остаётся никаких надежд на достойное будущее, мы всё равно выходим на улицу. Потому что это необходимо как минимум из соображений нравственности", – передают участники перформанса.

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