Зеленский провел срочное заседание ставки главнокомандующего 22.07.2022, 7:34

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Какие вопросы обсуждались?

Глава украинского государства Владимир Зеленский в четверг, 21 июля, провел заседание ставки верховного главнокомандующего, говорится в новом обращении президента.

Какие вопросы обсуждались:

определены задачи для усиления позиций ВСУ на определенных направлениях.

обсуждались вопросы поставки новейших вооружений для украинских войск

На заседании прозвучали доклады:

руководителя ГУР Кирилла Буданова,

руководителя Службы внешней разведки Aлександра Литвиненко,

главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного,

министра обороны Алексея Резникова,

главы МВД Дениса Монастырского.

непосредственно с передовой подключался генерал-полковник Александр Сирский, командующий Сухопутных войск.

"Обсудили текущую ситуацию на передовой, вокруг Украины, определили задачи на некоторых тактических направлениях для усиления наших позиций. И очень предметно проработали вопрос о поставках новейших вооружений в войска. Нужно еще увеличивать интенсивность ударов по врагу", - сказал Зеленский.

Участники заседания ставки согласились, что Украина имеет существенный потенциал для продвижения ВСУ на фронте и для нанесения оккупантам новых ощутимых потерь.

Чем занимается ставка верховного главнокомандующего

Ставка является органом высшего военного руководства, который занимается стратегическим управлением войсками в период войны.

Кто входит в ставку главнокомандующего

В ставку входят президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также руководство СБУ, военной разведки, Сил специальных операций ВСУ и других военных формирований и силовых ведомств.

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