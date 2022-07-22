Зеленский провел срочное заседание ставки главнокомандующего
- 22.07.2022, 7:34
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Какие вопросы обсуждались?
Глава украинского государства Владимир Зеленский в четверг, 21 июля, провел заседание ставки верховного главнокомандующего, говорится в новом обращении президента.
Какие вопросы обсуждались:
определены задачи для усиления позиций ВСУ на определенных направлениях.
обсуждались вопросы поставки новейших вооружений для украинских войск
На заседании прозвучали доклады:
руководителя ГУР Кирилла Буданова,
руководителя Службы внешней разведки Aлександра Литвиненко,
главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного,
министра обороны Алексея Резникова,
главы МВД Дениса Монастырского.
непосредственно с передовой подключался генерал-полковник Александр Сирский, командующий Сухопутных войск.
"Обсудили текущую ситуацию на передовой, вокруг Украины, определили задачи на некоторых тактических направлениях для усиления наших позиций. И очень предметно проработали вопрос о поставках новейших вооружений в войска. Нужно еще увеличивать интенсивность ударов по врагу", - сказал Зеленский.
Участники заседания ставки согласились, что Украина имеет существенный потенциал для продвижения ВСУ на фронте и для нанесения оккупантам новых ощутимых потерь.
Чем занимается ставка верховного главнокомандующего
Ставка является органом высшего военного руководства, который занимается стратегическим управлением войсками в период войны.
Кто входит в ставку главнокомандующего
В ставку входят президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также руководство СБУ, военной разведки, Сил специальных операций ВСУ и других военных формирований и силовых ведомств.