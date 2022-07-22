Молдова не пустила на свою территорию российские войска из Приднестровья 1 22.07.2022, 7:36

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В страну пыталась войти оперативная группа (ОГРО).

После пяти месяцев полномасштабного военного вторжения России в Украину министерство иностранных дел Молдовы не разрешило въезд на территорию своей страны российским военным.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил спикер МИД Молдовы Даниэль Воде.

"Ротация военнослужащих в составе российского миротворческого контингента осуществляется по механизму, созданному во избежание рисков и обеспечения скоординированного перемещения личного состава контингента", – отметил он.

"На территорию Молдовы не были допущены офицеры так называемой оперативной группировки российских войск – незаконного формирования на территории нашей страны, которая нарушает статус нейтралитета… В этом контексте министерство иностранных дел и по вопросам европейской интеграции повторяет позицию властей Молдовы относительно необходимости безоговорочного возобновления процесса вывода российских войск и складов боеприпасов из нашей страны", – отметил спикер ведомства.

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