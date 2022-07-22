ВСУ нанесли на юге 230 огневых ударов, враги после потерь отказываются идти в бой 3 22.07.2022, 7:59

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Украинская авиация разгромила опорные пункты и склады боеприпасов РФ в Херсонской области.

Личный состав 34-й отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск боится идти в бой. Предварительно известно, что враг на Юге уже потерял более трех десятков солдат за сутки 21 июля.

Соответствующую информацию обнародовало оперативное командование «Юг». В целом с 24 февраля оккупанты потеряли 38 850 единиц личного состава.

«Всего нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 230 огневых задач», – сообщило командование.

В командовании добавили, что украинские авиаторы в течение 21 июля:

нанесли 8 ударов по враждебным позициям и запасам. Из них 5 – бомбардировщиками и самолетами штурмовой авиации, а вертолетными парами – 3;

поразили 5 опорных пунктов и 2 складов боеприпасов в Скадовском и Бериславском районах Херсонщины;

ударили по месту скопления вражеского личного состава в Николаевской области.

В результате атак ВСУ оккупанты потеряли:

35 единиц личного состава;

самоходную гаубицу «Мста-С»;

2 беспилотных разведчика;

3 единицы бронированной и 8 автомобильной техники.

Однако оперативное командование «Юг» добавило, что окончательные потери врага дознаются.

Оккупанты боятся идти воевать

Оперативное командование «Юг» сообщило, что ситуация в операционной зоне на южнобужском направлении динамичная, напряженная, однако контролируемая – враг обороняется, держась за отступные рубежи.

После потерь личный состав 34 отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск отказывается идти в бой, – рассказали в ОК «Юг».

Правда, к вечеру 21 июля враг из отчаяния ударил в район Потемкиного Херсонской области. Украинские силы не понесли потери, а оккупанты трусливо ретировались.

В море без изменений, в Приднестровье ситуация контролируется

«В Черном море корабельная группировка врага без изменений, продолжает поддерживать напряжение угрозы ракетного удара 16-ю «Калибрами» на двух кораблях. Рядом с ними 1 большой десантный корабль», – объяснило командование.

Добавили, что в Одесской области россияне проводили информационно-пропагандистскую кампанию по запугиванию и нагнетанию ложных «сообщений-ужастиков» своих псевдоуспехов.

В направлении Приднестровья ситуация стабильно контролируется силами обороны. Государственная граница надежно защищена, активности сил военного контингента на территории сопредельного государства не наблюдается.

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