Для 1,8 миллионов белорусских водителей приготовили «сюрприз» 4 22.07.2022, 8:10

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Основная цифра по транспортному налогу выросла почти в четыре раза.

Налоговые службы начали выставлять автовладельцам в Беларуси извещения об уплате транспортного налога. Напомним, в этом году его нужно уплатить до 15 ноября, пишет abw.by.

Начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский рассказал, что транспортный налог вводился в 2021 г. взамен госпошлины, которая уплачивалась при прохождении техосмотра. Механизм уплаты пошлины вызывал определенные нарекания. Некоторые автовладельцы уклонялись от ее уплаты и прохождения техосмотра, – передает агентство "Минск-Новости".

"Мы проанализировали данные по уплате пошлины. Если госпошлину в 2020 г. уплатили 500 тысяч физлиц на общую сумму порядка 100 млн рублей, то транспортный налог уже предъявлен более 1,8 млн граждан. Другими словами, рост почти в 4 раза. При этом мы планируем собрать 200 млн рублей", – сообщил представитель МНС. Он обратил внимание, что ставки транспортного налога на 30–50 % меньше, чем госпошлины. Поэтому рост и сумм, и количества самих плательщиков произошел за счет массового вовлечения граждан", – сказал Андрей Ковалевский.

В прошлом году автовладельцы уплачивали авансовый платеж по транспортному налогу – 29 рублей (одна базовая величина на тот момент) за каждое транспортное средство и 20 рублей – за прицепы и мотоциклы.В 2022 г. нужно доплатить транспортный налог, он взимается за 2021 г.

"В МНС на основании сведений ГАИ пересчитали годовую сумму налога с учетом периода владения транспортным средством и предусмотренных льгот. Мы определили годовую сумму транспортного налога за 2021 г., учли уплаченный авансовый платеж, и эту разницу предъявили к оплате", – пояснил Ковалевский.

Он рассказал, что в извещениях, которые придут по почте белорусам, будут указаны суммы доплаты транспортного налога за 2021 г. и авансового платежа по налогу на недвижимость и земельному налогу за 2022 г. В последующие годы там будет фигурировать общая сумма всех налогов за предыдущий год – уже без авансовых платежей. В этом году белорусам придет единое извещение по всем трем налогам.

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