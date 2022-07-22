Шуневич признался, что мечтает о клубе женщин-охотниц 6 22.07.2022, 8:26

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Опальный экс-глава МВД заявил, что женщины «дышат как лягушки».

Председатель Белорусского общества охотников и рыболовов, экс-глава МВД Игорь Шуневич намерен создать в организации женский охотничий клуб, чтобы привлечь в общество побольше новых членов. Об этом он рассказал в интервью газете «Звязда».

Общество охотников и рыболовов уже феминизируется, рассказал он: с этого года женщины принимают участие в республиканских соревнованиях по стрелково-охотничьему спорту наравне с мужчинами. Правда, пока только в дисциплине «стендовая стрельба», но потом женщин «допустят» и к иным. По словам Шуневича, это уже давно пора было сделать.

— Моя мечта — создать женский охотничий клуб. Вижу в этом популяризацию нашей организации, хочу преодолеть тенденцию к уменьшению ее членов. Если женщины увлекутся охотой или рыбалкой, то и мужчин отпускать будут легче, да и число членов общества вырастет. Детей охотнее приведут.

Как отметил экс-глава МВД, женщины в процессе обучения и стрельбы не отличаются от мужчин, но результат у них «всегда лучше».

— Женщины более ответственные и у них другая физиология. Они способны лучше сдерживать эмоции, лучше себя контролируют. У вас лучше получается правильно дышать. Вы дышите как лягушки — спокойно, медленно, всей грудью.

Напомним, Игорь Шуневич возглавляет Белорусское общество охотников и рыболовов менее года — с октября 2021-го. До того, с сентября 2020 по апрель 2021-го он работал гендиректором ХК «Динамо-Минск». Пост министра внутренних дел он занимал семь с половиной лет, с 2012 по 2019 год, пока не был отправлен в отставку Лукашенко, недовольным его работой.

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