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Россия потеряла половину своих шпионов в Европе

  • 22.07.2022, 8:29
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Россия потеряла половину своих шпионов в Европе

Данные британской разведки.

На пятом месяце полномасштабного вторжения России в Украину, страна-агрессор потеряла половину своих шпионов в Европе.

Об этом заявил глава британской службы внешней разведки MI6 Ричард Мур, сообщает CNN.

Мур считает, что Россия "наполовину" потеряла способность шпионить в Европе после изгнания более 400 сотрудников российской разведки из европейских городов.

Мур добавил, что в последние месяцы также были разоблачены и арестованы несколько российских шпионов, действовавших под глубоким прикрытием и маскировавшихся под гражданских лиц.

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