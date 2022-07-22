Россия потеряла половину своих шпионов в Европе 22.07.2022, 8:29

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Данные британской разведки.

На пятом месяце полномасштабного вторжения России в Украину, страна-агрессор потеряла половину своих шпионов в Европе.

Об этом заявил глава британской службы внешней разведки MI6 Ричард Мур, сообщает CNN.

Мур считает, что Россия "наполовину" потеряла способность шпионить в Европе после изгнания более 400 сотрудников российской разведки из европейских городов.

Мур добавил, что в последние месяцы также были разоблачены и арестованы несколько российских шпионов, действовавших под глубоким прикрытием и маскировавшихся под гражданских лиц.

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