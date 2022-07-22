Украина может получить от США легендарные штурмовики A-10 Thunderbolt II 4 22.07.2022, 8:33

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Руководство Военно-воздушных сил США назвало условие.

Руководство Военно-воздушных сил США не исключает возможность поставок украинской армии в рамках военной помощи американских военных самолетов А-10 Thunderbolt II. Вашингтон готов к обсуждению этого вопроса с украинской стороной. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл на Аспенском форуме по безопасности.

Его слова последовали за заявлением начальника штаба ВВС Чарльза Брауна, который сказал, что ВСУ в конечном итоге придется отказываться от советских самолетов, передает Defence Express.

У Кендалла же спросили, от каких самолетов следует избавиться самим США. Он ответил, что от "почтенных" А-10. После этого модератор спросил: почему бы не отдать эти самолеты Украине.

"Сегодня генерал Браун задавал вопрос о том, какие истребители могут заинтересовать Украину. Это во многом зависит от самой Украины… Возможны более старые системы США. Мы будем открыты для обсуждения с ними их потребностей и того, как мы можем их удовлетворить", – ответил министр ВВС США.

По его словам, есть ряд других самолетов, которые могла бы получить украинская армия. Например, шведские Gripen, которыми пользуется Чехия, а также Eurofighter или Rafales.

A-10 Thunderbolt II – это легендарный одноместный штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки сухопутных войск, уничтожения колонн вражеской техники. Эти самолеты еще называют "Бородавочниками".

Впервые разговоры о передаче самолетов A-10 Thunderbolt II Украине начались еще весной, когда российские оккупанты направлялись в сторону Киева.

Штурмовик имеет 11 узлов подвески и может нести более 7 тонн оружия. В частности, ракеты AGM Maverick с дальностью запуска до 28 км. Во время операции "Буря в пустыне" A-10 уничтожили около 900 иракских танков, 1200 артиллерийских установок и 2000 единиц другой техники.

Очень важным преимуществом А-10 является отсутствие высоких требований к взлетно-посадочным полосам, ведь он может базироваться даже на наземных аэродромах. Также А-10 прост в обслуживании в полевых условиях.

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