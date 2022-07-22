Стало известно, в каких белорусских водоемах нельзя купаться в жаркие выходные 1 22.07.2022, 8:42

Названы специальные места для детей и взрослых.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 15 по 21 июля обследовали 310 зон рекреации и рассказали, где не стоит плавать. Об этом сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Ограничено купание детей:

на пляже «Западный» на реке Сож в Гомеле в микрорайоне «Шведская горка»;

в месте массового отдыха «Река Случь в районе 11-го городка в Слуцке» Минской области;

на городской пляж № 2 КУП «ДЭП Бобруйска» на реке Березина в Бобруйске Могилевской области.

Приостановлено купание детей и взрослых:

на пляжной зоне Солигорского водохранилища в Солигорске Минской области;

на пляже ДУП «Санаторий имени Ленина» на реке Березина в Бобруйске Могилевской области;

на пляж КУП «ДРОЦ «Птичь» на реке Птичь вблизи городского поселка Копаткевичи Петриковского района Гомельской области.

Запрещено купание детей, взрослых и занятия водными видами спорта:

на городском пляже в парке культуры и отдыха «Приднепровский» на реке Днепр в Жлобине Гомельской области;

зоне массового отдыха у воды с пляжем для купания на реке Днепр (в районе учреждения «Центр олимпийского резерва») в Жлобине Гомельской области;

на пляжной зоне водоема филиала «Санаторий «Сосновый Бор» ОАО «Белагроздравница» на реке Рыбчанка Молодечненского района Минской области;

городском пляже № 1 КУП «ДЭП Бобруйска» на реке Березина в Бобруйске Могилевской области;

на городской пляже на реке Днепр в Могилеве;

пляж на реке Днепр агрогородка Полыковичи Могилевского района Могилевской области;

водоеме в деревне Вильчицы Могилевского района Могилевской области;

на пляже Печерского водохранилища в Могилеве;

на пляже Гребеневского водохранилища в Могилеве;

городском пляже, расположенном на правобережье реки Днепр (вблизи сооружения специализированного физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения «Ледовая арена») в Шклове Могилевской области;

на пляже на реке Бася в Чаусах по улице Верхнеяловской Могилевской области.

Специалисты также напоминают, что купание в незнакомых и не установленных для этого местах, употребление алкоголя, баловство на воде, невнимательность со стороны взрослых к детям приводит к печальным последствиям.

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