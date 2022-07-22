В Украине ликвидировали оккупанта, старшего брата которого убили 26 лет назад в Чечне 22.07.2022, 8:46

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Родом он был из забытой Богом глубинки РФ.

Украинские бойцы ликвидировали российского унтер-офицера – старшего сержанта Алексея Давыдова. Как пишет грузинский журналист Иракли Комахидзе, в семье это уже второй случай ‒ более 26 лет назад в Первой чеченской войне погиб старший брат Давыдова, Владимир Аржуков.

По данным Комахидзе, вся семья жила в поселке Чуфарово Вешкаймского района Ульяновской области.

"26 лет назад чуфаровцы встречали гроб с телом земляка Владимира Аржукова, который погиб в первую Чеченскую войну. Хоронил весь поселок, рыдали все, но больше всего плакал десятилетний сводный брат Алешка. И вот в Чуфарово (Вешкаймский район Ульяновской области) в конце мая пришло еще одно страшное известие: в Украине 23 мая погиб тот самый Алешка – Алексей Давыдов, который наплакался на похоронах старшего брата и поклялся стать военным", – говорится в сообщении.

Журналист Комахидзе также обратил внимание на то, что ликвидированный оккупант был награжден тремя медалями, в том числе ‒ "За возвращение Крыма". У него остались жена и трое детей.

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