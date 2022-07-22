Налог на квартиру в Беларуси: озвучены важные нюансы 22.07.2022, 8:57

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Кому и сколько придется платить?

Самым обсуждаемым налоговым изменением года можно смело назвать отмену льгот для владельцев квартир. Теперь даже если у вас из недвижимости есть только «однушка», за нее придется раз в год платить налог на имущество, пусть и небольшой. Некоторые белорусы уже получили такие извещения. Но когда правило заработает для всех и какие нюансы нужно учесть собственникам жилья, Office Life спросил у Андрея Ковалевского, начальника главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам.

КОМУ НУЖНО ПЛАТИТЬ НАЛОГ НА КВАРТИРУ?

До этого года владельцы одной квартиры не платили за нее налог: он применялся только со второй и последующих квартир. Сейчас же эта льгота отменена. Ее долго прорабатывали, чтобы выровнять условия налогообложения недвижимости. Например, если у человека был один дом, один гараж или один дачный домик, по всем этим объектам приходилось платить налог, в то время как одна квартира не облагалась.

Извещения уже начали рассылать. Их направляют плательщикам через Белпочту, куда на данный момент передано более 3 млн таких уведомлений. Кто-то уже успел получить извещение, всем их обещают прислать до 1 сентября. Кроме того, в начале августа еще запланирована разовая выгрузка извещений в личные кабинеты плательщиков, которые не получают извещения на бумаге: это еще около 300 тыс.

КТО ОСВОБОЖДЕН ОТ ЭТОГО НАЛОГА?

Много квартир принадлежит социально незащищенным категориям населения, в том числе пенсионерам и инвалидам I и II групп. Этот момент учли и решили, что для тех категорий лиц,которые требуют социальной защиты государства, льгота по одной квартире будет сохранена. Проще говоря, если пенсионеру принадлежит одна квартира и один жилой дом, то налог не придется платить ни по одному из объектов. А вот уже со второй квартиры или дома налог насчитают. Примечательно, что под льготу всегда попадает тот объект, по которому сумма налога выше.

КАК ПЛАТИТЬ?

Тут тоже есть особенность. Раньше налог на недвижимость, как и земельный налог, уплачивали за текущий год. Летом люди получали извещения по объектам, которые числились за ними на 1 января текущего года, и оплачивали до 15 ноября. В этом механизме оплаты были свои недостатки, так как после получения извещения человек мог уже продать или подарить свою недвижимость, из-за чего приходилось обращаться в налоговую, чтобы сделали перерасчет. В итоге с 2022 года принято решение, что налог на недвижимость и земельный налог будут платить по завершению года, то есть уже в следующем году. При таком подходе налоговый орган обработает всю информацию о приобретении и отчуждении недвижимости, а также о получении или лишении прав на льготы, и уже по итогам года, зная всю полную информацию о плательщике и объекте, рассчитает налог. Проще говоря, за 2023 год нам предстоит заплатить налог на квартиру не позднее ноября 2024-го.

Что касается 2022 года, он стал переходным периодом, поэтому законодательно закрепили, что в этом году граждане до 15 ноября платят авансовый платеж в размере 50% от суммы налога. А уже в ноябре 2023-го нужно внести остальные 50%. В обоих случаях оплата будет на основании извещения налогового органа. Обратите внимание, что с этого года гражданам впервые направляют единое извещение по всей стране на оплату всех имущественных налогов. Например, раньше, когда у человека была недвижимость в Минске и Витебске, а сам при этом проживал в Гродно и владел автомобилем, он мог получить три разных извещения по каждому из регионов. Сейчас все объекты по всей стране собираются в одно извещение, где указана общая сумма по налогам на недвижимость, земельному и транспортному. Это позволяет спланировать средства, которые нужно заплатить, тем более что уплата налогов допускается досрочно, в том числе частями.

А ЕСЛИ ИЗВЕЩЕНИЕ НЕ ПРИШЛО?

Действительно, не исключены случаи, когда человек не проживает по месту регистрации и мог не получить извещение. Но всегда можно обратиться в налоговый орган и попросить копию документа.

Еще более простой вариант — заплатить налог с помощью учетного номера плательщика через ЕРИП, где сразу подсветится сумма. В случае, если забыли свой учетный номер, его тоже можно получить дистанционно: на сайте налоговых органов предусмотрены специальные сервисы, которые напомнят учетный номер по личным данным плательщика.

КАК РАССЧИТЫВАЮТ НАЛОГ НА КВАРТИРУ?

Налоговым кодексом определены расчетные стоимости квадратного метра типового жилья, и они дифференцированы по регионам. Мы понимаем, что у столичного жилья более высокая рыночная стоимость и на цели налогообложения в Минске ставки выше, чем в регионах. Для примера уточню, что стоимость квадратного метра для расчета налога в Минске составляет 810 рублей, в областных центрах — 680 рублей, в крупных городах — 600 рублей, а на иных территориях — 450 рублей. То есть в Минске цена квадрата практически в два раза выше, чем в маленьких населенных пунктах.

Даже самостоятельно несложно рассчитать сумму налога. Например, в Минске возьмем типовую квартиру площадью 60 квадратов. Эту площадь умножаем на 810 рублей и на ставку налога на недвижимость, то есть 0,1%. На выходе получаем 48 рублей 60 копеек в год, а поскольку в этом году нужно платить в два этапа, то авансовый платеж до 15 ноября будет 24 рубля 30 копеек. Столько же нужно доплатить и в следующем году.

Когда прорабатывали вопрос по ставкам, анализировали и рыночную стоимость, которая явно больше. Но в таком случае налог был бы непосильным для отдельных категорий. В итоге были предусмотрены не самые высокие расчетные стоимости.

К слову, по домам тоже есть градация, но ставки там еще ниже, так как дома все же обычно имеют большую площадь, чем квартиры. В итоге в Минске стоимость квадратного метра для расчета налога на дом — 650 рублей, а для гаража еще меньше — 300 рублей. Все эти расчеты проводили, анализируя те стоимости, которые устанавливал орган по регистрации недвижимости, и выводили усредненную цену, чтобы получилось справедливо и дифференцировано по регионам.

КАК ПОСЧИТАЮТ НАЛОГ ДЛЯ ТЕХ, КТО ТОЛЬКО КУПИЛ КВАРТИРУ?

В авансовый платеж человек не попадет, если у него не было квартиры на 1 января 2022 года. Но в следующем году, когда налоговые органы обобщат всю информацию о приобретении недвижимости, ему будет начислено разово сумма за 2022 год, которую он заплатит уже в 2023-м. При этом будет учтен период, сколько человек владел квартирой, так как налог начисляется только за периоды с месяца, следующего за месяцем покупки квартиры. Например, квартиру вы купили в июле 2022-го, значит, налог заплатите только за пять месяцев, то есть с августа по декабрь. берется годовая сумма и определяется пропорционально: самому человеку ничего при этом делать не нужно, налоговый орган сам обработает все сведения и рассчитает налоги.

А ЕСЛИ НЕ СОГЛАСЕН С ВЫСТАВЛЕННОЙ СУММОЙ?

Достаточно обратиться в налоговый орган по месту нахождения объекта недвижимости. Там перепроверят, все ли верно. Но если сумма рассчитана в соответствии со ставками и Налоговым кодексом, ее уже не оспоришь.

Штрафные санкции за неуплату, конечно же, тоже предусмотрены: неуплата налога по неосторожности чревата штрафом в 15% от начисленной суммы. Но в налоговой рассчитывают, что такие ситуации будут скорее исключением и платежи будут проходить добровольно и в срок.

ПЛАТЯТ ЛИ НАЛОГ НА КВАРТИРУ СОБСТВЕННИКИ-НЕРЕЗИДЕНТЫ?

Да, этот момент тоже предусмотрен законодательством. Объект налогообложения — это недвижимость, которая находится на территории Беларуси. А плательщик — любой владелец жилья, вне зависимости от гражданства. Поэтому иностранцы, которые получили наследство или купили квартиру в Беларуси, тоже оплачивают налоги. Таким собственникам направляют извещения в электронном виде или по месту нахождения объекта недвижимости.

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