Воевать против Украины отказались минимум 1793 российских военных
- 22.07.2022, 9:02
Речь идет только о достоверно подтвержденных случаях.
От участия в войне против Украины с февраля отказались минимум 1793 российских военных. Такую статистику приводит издание "Верстка". Речь идет только о достоверно подтвержденных случаях.
Ранее СМИ сообщали о десятках солдат, которых держат в городе Брянка Луганской области. "Верстка" заявляет, что там существует общий центр для "отказников": в нем насильственно удерживают не менее 234 военнослужащих. По словам родственников, солдаты находятся в подвалах и других закрытых помещениях под стражей.
По подсчетам российских правозащитников и СМИ, случаи отказа от участия в войне были зафиксированы среди военнослужащих из 22 регионов России.