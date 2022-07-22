Воевать против Украины отказались минимум 1793 российских военных 22.07.2022, 9:02

Речь идет только о достоверно подтвержденных случаях.

От участия в войне против Украины с февраля отказались минимум 1793 российских военных. Такую статистику приводит издание "Верстка". Речь идет только о достоверно подтвержденных случаях.

Ранее СМИ сообщали о десятках солдат, которых держат в городе Брянка Луганской области. "Верстка" заявляет, что там существует общий центр для "отказников": в нем насильственно удерживают не менее 234 военнослужащих. По словам родственников, солдаты находятся в подвалах и других закрытых помещениях под стражей.

По подсчетам российских правозащитников и СМИ, случаи отказа от участия в войне были зафиксированы среди военнослужащих из 22 регионов России.

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