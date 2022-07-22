Лукашенко на «измене» 1 Телеграм-канал «Сито Сократа»

22.07.2022, 9:07

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Диктатор чувствует приближение плачевной развязки.

Белорусский узурпатор Александр Лукашенко достаточно давно не выступал на тему российского вторжения в Украину. Видимо, диктатор отдыхал от геополитики после "дня независимости". Увы, приходится брать данное словосочетание в кавычки после того, как агрессивный северный сосед фактически совершил тихую военную оккупацию Беларуси и превращает страну в плацдарм для конфронтации. Но об этом Лукашенко рассуждать вслух не хочет. Лукавством веет от его заявления, что в рамках союзного государства России и Беларуси создана и действует "единая армия". К примеру, по белорусской земле ныне расхаживает как минимум 1.5 тысячи российских военных (без учета многочисленной агентуры ГРУ и ФСБ), в то время как никаких белорусских войск в РФ не наблюдается. При этом Москва, как показали учения "Союзная решимость-2022", может за 2-3 суток развернуть в республике военный контингент и свергнуть Лукашенко, заменив его на свою марионетку вроде Вольфовича. Т.е. боятся нужно не условные "Нярис, Поморию, Клопию и Днепровию", а кровожадную Московию.

Вот творец концепта "не мы на них нападали" и спрыгивает с темы, чтоб не быть адвокатом российского вторжения. Свежие тезисы Лукашенко в интервью AFP амбивалентны, как и подобает старому лису.

Он признает, что ни о какой "спецоперации" РФ и речи не идет, а полыхает самая настоящая война, которую можно сейчас закончить "на более приемлемых условиях для Украины". Для этого нужно сесть за стол переговоров и отказаться от угроз России, значится, убрать оружие, полученное от стран-партнеров как раз из-за российского вторжения. Это главное! Бессменный как на духу подсветил два момента. Позиции россиян катастрофически ослабли из-за провального военного плана имени оленевода Шойгу и его коррумпированных генералов. Россия истощена в военном и экономическом плане, у Киева же вместо "демилитаризации" появилось наступательное вооружение, которого ранее не было. Поставки РСЗО делают свое дело.

Действующее российское руководство походит на тяжелоатлета, который уже надорвал пупок, но самоубийственно берется поднять более тяжелый вес. При нем возможен лишь тупиковый вариант развития. Это тем более очевидно, чем громче звучат проклятья "мистера никто" Медведева с его 11 пунктами о "невиноватой России", или лавровские "изменения географических координат".

Лукашенко констатирует снижение планки требований кремлевцев к украинской стороне, ведь "денацификация" и прочие предъявы больше не на столе, ибо попахивают какой-то "философией".Так одним махом засвидетельствован тотальный крах всей тухлой российской оруэлловской пропаганды, придумавшей "фашизм" не там, где он на самом деле.

Тем не менее Лукашенко боится признать, что путинские оккупанты не способны удерживать захваченные территории Херсона, Донецка, Луганска. От продолжает натягивать сову на глобус, вещая о гноблении русских людей со стороны Украины. Но все понимают, что этим людям ничего не угрожало, пока не ввалился "освободитель". Больше русских, чем Путин на Юге и Востоке Украины, уничтожил разве что Гитлер. Про надуманность языковой проблемы как повода к войне даже речи вести не следует. Лучше бы в Кремле озаботились, как обстоит дело с "великим и могучим" в ее пока еще колониях на Северном Кавказе.

Наконец, попытка выдать троллинг и оскорбление Путина, его "демонизацию" за причину начала "СВО" указывает на наличие у российского вождя мощнейших психотравм и комплексов. За них приходится расплачиваться своими жизнями десяткам тысяч украинцев и самих российских оккупантов. При этом, в сущности, Путин даже не царь и не великий князь, а лишь избираемый чиновник. Он должен гарантировать хорошую жизнь электорату, а не его экстерминацию.

Лукашенко чувствует приближение плачевной развязки отбитых путинистов.

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