Британские Stormer HVM уже защищают небо Украины 22.07.2022, 9:24

Что о них известно?

Великобритания передала Украине 6 единиц зенитно-ракетных комплексов Stormer HVM. Украинская армия также получила сотни ракет Starstreak для этих ЗРК, пишет obozrevatel.com.

Комплексы Stormer HVM уже задействованы в защите украинского неба. Об этом сообщило Министерство обороны Украины, ссылаясь на британское оборонное ведомство.

О планах передать Украине средства ПВО впервые заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес еще 25 апреля. Официальный Лондон предоставляет военную помощь нашему государству с самого начала полномасштабного вторжения РФ и намерен продолжать это делать.

Stormer HVM (High Velocity Missile) – ЗРК малой дальности. Представляет собой пусковую установку ракет Starstreak или Martlet LMM с 8 контейнерами, установленную на бронированную гусеничную платформу Stormer. Оба типа ракет уже используются украинскими военными против России в форме ПЗРК.

ЗРК предназначены для уничтожения вертолетов и самолетов, которые летят на малых высотах. Кроме 8 ракет в пусковых контейнерах, машина может перевозить еще 12 ракет для перезарядки. На крыше машины установлен панорамный (всеракурсный) прицел и система предупреждения о воздушной угрозе для определения целей и определения их приоритетности.

Экипаж ЗРК – 3 человека. Stormer может передвигаться с максимальной скоростью 80 км/ч. Максимальный запас хода – 600 км. Состоит на вооружении армии Великобритании с 1997 года, также экспортные поставки осуществляли в Оман.

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