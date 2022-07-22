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«Путин сдох, россияне сливаются»

  • 22.07.2022, 9:35
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«Путин сдох, россияне сливаются»

Боевик «ДНР» признал, что украинцы развеяли миф о «непобедимой» армии РФ.

Пресс-центр Службы безопасности Украины обнародовал очередной перехват разговора представителя оккупационных войск РФ, в этот раз – беседу боевика незаконного вооруженного формирования "ДНР".

Боевик воюет на стороне России и сейчас находится на территории Харьковской области в районе Изюма, говорится в релизе.

Как отмечают в СБУ, боевик люто ненавидит Украину и в разговоре с собеседницей возмущается действиями военного руководства РФ. Он говорил на суржике, цитата приведена без исправлений.

"Смотрю, шото [президент РФ Владимир] Путин сдох уже, по-моему. Чи резервы закончились, чи что-то уже… Я так понял, воевать уже никто не хочет... Я вообще за россиян говорю – они сливаются уже. Они ото на нас все повесили. Так шо я говорю, украинцам надо еще и памятник поставить: они развеяли миф о непобедимой российской армии. Российская армия оказалась – так ото", – сказал боевик.

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