Миллиардер из Индии обошел Гейтса и стал четвертым самым богатым человеком в мире 1 22.07.2022, 9:38

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Бизнесмен построил свою империю на торговле сельскохозяйственной продукцией, углем и портах.

Индийский миллиардер Гаутам Адани обошел Билла Гейтса и стал четвертым самым богатым человеком в мире. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, собственный капитал Адани вырос до $112,5 млрд 21 июля, превысив состояние соучредителя Microsoft Corp. на $230 млн.

В этом году индийский магнат увеличил свое состояние на $36 млрд – больше, чем кто-либо другой, в то время как состояние Гейтса сократилось, поскольку он совершил благотворительные пожертвования и распродал акции технологических компаний.

Адани, построивший свою империю на торговле сельскохозяйственной продукцией, углем и портах, поднялся в рейтинге богатства, в котором традиционно доминировали американские технологические предприниматели.

Адани также занимается диверсификацией в области зеленой энергетики, аэропортов, центров обработки данных, цифровых услуг и средств массовой информации, согласовывая свою стратегию с программой национального строительства премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Фирмы в его одноименной группе привлекли глобальных инвесторов, в том числе французскую TotalEnergies SE и Warburg Pincus.

Адани – бизнесмен в первом поколении, он бросил колледж и начал с сельскохозяйственной торговой фирмы в конце 1980-х годов, а накопил почти все свое состояние за последние два года.

Восхождение Адани совпало с благотворительной деятельностью некоторых из самых богатых людей мира. Ранее в этом месяце Гейтс сказал, что отправляет в свой фонд $20 млрд.

Уоррен Баффет, опустившийся на седьмое место в рейтинге, пожертвовал на благотворительность более $35 млрд, в том числе $3,1 млрд только в июне.

Адани также увеличил свои благотворительные пожертвования. В июне, чтобы отметить свое 60-летие, он пообещал пожертвовать $7,7 млрд на различные социальные цели.

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