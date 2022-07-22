Во время «боевой подготовки» в Беларуси погиб солдат-срочник

Во время «боевой подготовки» в Беларуси погиб солдат-срочник5
- 22.07.2022, 9:41
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Он служил в 11-й отдельной гвардейской механизированной бригаде в Слониме.
Минобороны сообщило 22 июля о гибели военнослужащего срочной службы.
В ходе выполнения мероприятий боевой подготовки военнослужащий срочной службы одного из подразделений 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады (город Слоним) получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.
Комиссией Министерства обороны во взаимодействии с представителями правоохранительных органов проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.
«Военное ведомство выражает соболезнования родным и близким, родственникам погибшего будет оказана необходимая помощь», — сообщили в Минобороны.