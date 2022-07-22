«Жена в декретном, зарплата маленькая, как по-другому?» 22.07.2022, 9:51

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Истории белорусов, которые зарабатывают на чернике.

100 рублей за одну поездку – это не предел для тех, кто летом зарабатывает на ягодах и грибах.

Журналисты myfin.by посмотрели, как и почем сдают заготовителям дары леса бобруйчане и на что планируют потратить выручку.

«В день закупаем примерно 1,5 тонны ягод»: где и за сколько принимают ягоды в Бобруйске?

Традиционное место сбора заготовителей в Бобруйске – площадь возле двух вокзалов, автобусного и железнодорожного. Местные жители знают: хочешь продать чернику оптом и подороже – прямо с электрички иди к скупщикам. Те дежурят на микроавтобусах с самого утра и до позднего вечера, предлагая цену выше, чем Могилевский облпотребсоюз. В его заготовительных пунктах чернику готовы купить по 3,5 рубля за кг, но желающих сдавать ягоду по такой цене практически нет.

Зато ежедневно возле двух вокзалов выстраиваются многометровые очереди горожан – сейчас чернику здесь принимают по 4,2 рубля.

– В день закупаем примерно 1,5 тонны ягод, – говорит одна из женщин. – Но так будет еще максимум неделю, потом черника закончится. Так что нам очень важно сейчас набрать объем.

Собеседница признается, что она лишь рядовой заготовитель, работает на частную структуру.

– Я не могу сказать, что дальше будет с ягодами. Скорее всего, отправят за границу, в ту же Россию. Ну, или на переработку пустят.

«Жена в декретном, у меня на заводе зарплата маленькая – как по-другому?»

В обед у бобруйских заготовителей есть немного свободного времени до прихода пригородных поездов. Но и в эти полтора-два часа на машинах постоянно подъезжают ягодники, часто целыми семьями.

Пожилые мужчина и женщина, а также их дочь лет сорока привезли из леса, что возле деревни Вишневка, целую батарею пластиковых емкостей с черникой. Говорят, в сезон откладывают все дела и занимаются только сбором ягод. С утра уезжают в лес, возвращаются после обеда. И так на протяжении нескольких недель.

– Ну, 100 рублей в день точно имеем, но это не предел, – говорит младшая из женщин. – Вот и считайте, сколько выходит за сезон – не менее 3-4 тысяч.

В это время прибывает дизель-поезд из Рабкора, и уже через несколько минут возле заготовителей выстраиваются очереди людей с ведрами и корзинами. Среди тех, кто привез чернику, супруги Олег и Дина Коваленко. Дома с бабушкой осталась годовалая дочь, а родители отправились в лес, чтобы немного подзаработать.

– Ну а как по-другому? Жена в декретном, у меня зарплата на «Сельмаше» не очень большая. Уже не первый год летом беру отпуск, чтобы ходить в ягоды, – рассказывает Олег.

За пару часов супруги набирают до 10 кг черники. В лес стараются ездить каждый день, хотя бы на 3-4 часа. В сезон таким образом удается заработать около 1000 рублей.

– Куда деньги тратим? Сейчас в основном на дочку. Хочется побаловать ее чем-то вкусным и новыми игрушками.

«На пенсию в 380 рублей особо не разгонишься»

Заядлый ягодник Вячеслав Волков с супругой Людмилой в этом году выбрались за черникой в четвертый раз и набрали примерно 10 л ягод на двоих.

– Нам столько не надо, поэтому большое ведро сдадим, а маленькое себе оставим, – рассказывает Людмила. – На вырученные деньги покупаем на рынке смородину, вишню и другие ягоды, которые замораживаем на зиму. Своей-то дачи нет!

Рядом в очереди пожилые женщины бурно обсуждают закупочные цены на чернику и возмущаются, что в этом году они очень низкие.

– Прошлым летом я чернику сдавала по 7-8 рублей, а сейчас платят копейки, – сетует одна из собеседниц и добавляет, что сбор черники вручную, без комбайна – это адский труд. Женщина признается, что сама чернику не ест, но собирает ягоду каждый год, чтобы немного заработать.

– На пенсию в 380 рублей особо не разгонишься, – говорит она, выставляя вперед 8-литровое ведро с отборной ягодой. Тут же к ней подходят перекупщики, готовые заплатить за собранную вручную чернику дороже, чем заготовители.

– Возьмем по 5 рублей, – сообщают две женщины и тут же договариваются с пенсионеркой о покупке ягод. Заготовители таких конкурентов не жалуют, но и поделать с ними ничего не могут.

– Ладно, если для себя чернику берут. А то ведь сейчас на рынок пойдут и перепродадут в два раза дороже, – сетует один из мужчин, который принимает чернику по 4,2 рубля.

«Копим деньги на школу и «Макдональдс»: приработок для детей и безработных

Новые пригородные поезда привозят в Бобруйск ягодников со стороны Жлобина и Осиповичей. Среди них – безработная Ольга с 12-летней дочерью Владиславой. За черникой мама и дочь ездят в Бродищи, собирая в день на двоих примерно 20 кг ягод.

– Да, тяжело очень, спина потом не разгибается. Плюс комары заедают. Поэтому где-то посидим на опушке, иногда полежим. И так потихоньку набираем черники на 80-90 рублей, – признается Ольга.

По словам женщины, для ее семьи это сейчас единственный доход. Сама Ольга уже полгода официально числится безработной и не может трудоустроиться. Заработанные на чернике деньги пойдут на еду и нужды дочери.

– Вот вчера смартфон отремонтировала, который у меня сломался, – говорит Владислава. – А вообще деньги копим мне на школу. Ну, и планируем с мамой еще в Минск съездить, в «Макдональдс».

Свои планы есть и у 14-летнего Дениса, которого отлично знают все заготовители. На выходных он ездит в ягоды с родителями, а в будни – в сопровождении двух подружек, девочек лет 10-12.

– На троих где-то 20 кг за раз привозим, – гордо сообщает подросток и добавляет, что копит деньги «на школу». – Пока не много собрал и часть уже потратил. В прошлом году на чернике заработал 600 рублей, хватило и на костюм, и на тетради.

Вообще подростков среди тех, кто сдает ягоду заготовителям, довольно много. Двое ребят приехали в Бобруйск из деревни Гай – говорят, в городе чернику сдавать намного выгоднее.

– Лес у нас близко, собираем ягоду почти каждый день. Ну, по ведру где-то выходит, – рассказывает один из мальчишек. Другой добавляет, что копит себе на новые кроссовки, «чтобы фирменные были». В руках у него кроме ведра ягод пакет с лисичками. За 1 кг грибов у заготовителей можно выручить 5 рублей.

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