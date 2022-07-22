В Германии при транзите застряла турбина для «Северного потока» 3 22.07.2022, 9:54

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Задержка произошла по вине Москвы.

Турбина Siemens для газопровода "Северного потока", которую канадские власти после ремонта отправили в Россию, застряла по пути в Германии, потому что российская сторона не дала разрешение на ее транспортировку. Об этом Reuters рассказали источники, знакомые с ситуацией.

По словам одного из собеседников агентства, Москва до сих пор не предоставила документы, необходимые для ввоза турбины в Россию, включая информацию о том, куда именно она должна быть доставлена и через какой таможенный пост.

По данным источников Reuters, пока неясно, как долго турбину будут возвращать, — это может занять несколько дней или даже недель. Один из собеседников издания рассказал, что компания Challenge Group отправила турбину в Кельн 17 июля.

Siemens в свою очередь заявила, что заинтересована в скорейшем возвращении турбины к месту эксплуатации, однако не может контролировать ситуацию.

В июне "Газпром" дважды сократил объемы поставок газа по "Северному потоку". В итоге с плановых ежесуточных 167 млн кубических метров прокачка снизилась до 67 млн кубических метров. Кроме того, с 13 по 21 июля газопровод находился на плановом ремонте.

21 июля поставки топлива возобновились, но лишь на уровне до техобслуживания — 40 процентов от планового. После этого в Германии сообщили, что объем поставок сократился до 30 процентов от полной загрузки.

В "Газпроме" сокращение поставок объясняли трудностями с возвращением газотурбинных двигателей из Канады, где они находились на ремонте. По просьбе Берлина, Оттава согласилась передать турбину Германии, откуда она впоследствии отправится в Россию.

Затем "Газпром" попросил Siemens предоставить документы с разрешением на вывоз двигателя, но 20 июля в компании заявили, что так и не получили нужные бумаги.

Как писал "Коммерсант", турбина прибудет в Россию примерно к 24 июля и будет готова к работе в начале августа.

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