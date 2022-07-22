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Лукашенко снова рассказал, откуда на него «готовилось нападение»

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  • 22.07.2022, 9:59
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Лукашенко снова рассказал, откуда на него «готовилось нападение»

Диктатор признал, что РФ ввела в Украину с территории Беларуси 20 тысяч военных.

Лукашенко заявил, что российские войска наносили удары "Искандерами" с тем, чтобы обезопасить свои подразделения, потому что 120 км от границы якобы находились 4 украинских дивизиона ракетных комплексов Точка-У.

Об сообщает "Фокус".

"Россияне наносили удары своими ракетами, "Искандерами", я не помню, — отметил он. — И тогда они ввели 20 тысяч своих ребят с территории Беларуси, которые были на учениях. Это восточный округ, даже не западный. Это вон, с Иркутска и Дальнего Востока вооруженные силы были. И они вынуждены были их ввести туда. Вот почему, с нашей территории".

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