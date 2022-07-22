Die Welt: HIMARS меняют динамику боев в Украине 22.07.2022, 10:04

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Следующие четыре месяца могут стать самой жестокой войной.

Поставляемые США ракетные установки HIMARS в руках украинских военных смогли изменить динамику боев. Хотя в России заявляют об эскалации атак, Вооруженные силы Украины готовятся к контрнаступлению на юге и сейчас используют решающее преимущество.

В ближайшее время обе стороны активизируют свои усилия на фронте, поэтому четыре месяца до наступления зимы могут стать самой жестокой и кровопролитной войной. Об этом пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на военных экспертов.

Как заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, Кремль "больше не хочет концентрироваться исключительно на Донбассе", а теперь намерен также "расширить оккупированные территории на юге" – в районах вокруг Херсонщины, Запорожья и в других областях.

"Это лишний раз показывает, с какими нереальными целями до сих пор работает Москва. Ведь ситуация на юге Украины сильно отличается от ситуации на востоке, где россияне добились некоторых, хотя и ограниченных, территориальных "приобретений" с огромными потерями", – говорится в материале.

Военные аналитики подчеркивают, что на юге именно украинские Силы обороны в последние недели смогли продемонстрировать устойчивый прогресс в "откатывании" линии фронта, особенно вокруг Херсона. По данным украинского Генштаба, там от российских оккупантов освобождено уже более 40 населенных пунктов.

На Херсонщине ВСУ также продемонстрировали свою способность отрезать войскам РФ пути снабжения, отступления к облцентру и из него, атаковав в последние дни Антоновский мост. Он является "ключевым слабым местом" для врага, поскольку это всего лишь один из двух переходов через Днепр, которые оккупанты могут использовать для пополнения запасов или вывода своих подразделений. Отмечается, что эти украинские атаки стали возможными в том числе благодаря большей дальности действия поставленных США реактивных систем залпового огня HIMARS.

Эксперты добавляют, что в последние недели российские силы на юге все чаще занимали оборонительную позицию. По их оценкам, в Херсонской области дислоцировано около 10 батальонных тактических групп (БТГр) РФ, что намного меньше, чем на Донбассе.

"Вероятно, это самый малолюдный участок фронта, так как РФ отдавала приоритет боевым действиям на Донбассе, где разместила около 50 БТГр в наиболее ожесточенной полосе между Изюмом и Бахмутом", – предположил военный эксперт и корреспондент The Kyiv Independent Илья Пономаренко.

А в Минобороны Великобритании добавляют, что оккупанты, похоже, уже осознали, что им грозит возрастающая опасность потерять части юга, и они находятся в процессе увеличения своих сил там.

"Учитывая нехватку войск, наращивание их на юге по мере продолжения боевых действий на Донбассе показывает, насколько серьезно российское командование относится к этой угрозе", – отметили в ведомстве.

Стороны готовятся к этапу войны, который может стать решающим

Более недели назад президент Украины Владимир Зеленский поставил перед армией задачу отбить юг, который занимает центральное место в экономике страны. Эксперты отмечают, что ныне появляется все больше признаков того, что Украина концентрирует силы в регионе. В отличие от Донбасса, 200-километровый участок фронта очень "пористый", что могло позволить ВСУ сыграть в одну из своих сильных сторон, а именно проверить глубину российских рубежей обороны небольшими формированиями.

"Украинцы, похоже, используют новые HIMARS в качестве стратегии истощения врага, учитывая их способность поражать российские цели в тылу, которые ранее были вне досягаемости украинской артиллерии. Только в районе Херсона за последние несколько недель было уничтожено более 50 ценных целей врага, таких как склады боеприпасов, командные центры и позиции ПВО. Украинцы еще не получили достаточно современных реактивных систем залпового огня, чтобы полностью переломить ход войны. Но те, которые на фронте, уже изменили ситуацию", – говорится в публикации.

По словам австралийского военного стратега, экс-генерала Мика Райана, эти американские системы привели к решающему сдвигу в динамике войны. Он считает, что ввод Украиной в строй HIMARS и решение России взять оперативную паузу перед возобновлением атак в Донбассе, по-видимому, "послужили переключателем, который вытащил украинцев из нисходящей спирали".

"Это было крайне важно. HIMARS позволили украинцам постепенно ликвидировать преимущество русской артиллерии. Если они продолжат уничтожать тактические командные центры РФ, это повлияет на способность оккупантов проводить более масштабные кампании в будущем", – сказал Райан.

Издание добавляет, что уничтожение многих российских складов боеприпасов за линией фронта, похоже, уже оказывает явное влияние на ситуацию со снабжением войск РФ в Украине. Например, военные чаты страны-агрессора пестрят оценками, что российской армии грозит серьезный логистический кризис.

Особенно это актуально в Херсонской области после того, как оккупантам пришлось закрыть Антоновский мост из-за украинских обстрелов.

"На следующем этапе своей кампании россияне столкнутся с ситуацией, когда у них будет меньше артиллерийских боеприпасов, еще хуже боевой дух и, возможно, больше атак со стороны украинской авиации", – прогнозирует экс-генерал.

О том, насколько сложно России мобилизовать больше солдат для этой войны, свидетельствуют также многочисленные сообщения о привлечении ею к войне "разношерстной смеси" боевиков "Л/ДНР", наемников из российских тюрем или отдаленных регионов РФ.

По данным американского Института изучения войны, российские "добровольческие батальоны" проходят только 30-дневную подготовку, поэтому их бросают в бой как пушечное мясо. Таким образом, по мнению многих экспертов, российская армия не в том состоянии, которое позволило бы ей захватить большие территории Украины, как предполагал Лавров.

Поэтому его замечания о кремлевских амбициях на юге и за ее пределами следует рассматривать как попытку максимально усилить российский нарратив о "победах" на востоке Украины. На самом деле даже эти успехи, достигнутые с огромными усилиями и потерями, весьма скромны.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что за последние 90 дней Россия получила от 10 до 16 километров земли – примерно в таких пропорциях, что не так уж и много.

Военный эксперт Райан полагает, что в любом случае обе стороны активизируют свои усилия по решению вопроса о войне в ближайшие месяцы.

"Четыре месяца до наступления зимы могут стать самой жестокой и кровопролитной войной в Украине", – подытожил он.

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