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Гранаты из квадрокоптера, неравный бой и потери у врага: как ВСУ пленили русского офицера

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  • 22.07.2022, 10:16
  • 2,426
Гранаты из квадрокоптера, неравный бой и потери у врага: как ВСУ пленили русского офицера

Украинские разведчики попали в засаду в лесу, но перегруппировались и победили.

Офицер ГУР МО рассказал, как пленили российского спецназовца в Харьковской области.

Видео с рассказом опубликовал в телеграмме журналист Андрей Цаплиенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Российскую ДРГ защитники Украины обнаружили в с. Дементиевка Дергачевского района Харьковской области.

Рашисты базировались в разрушенных постройках. Украинцы увидели их с помощью тепловизионного квадрокоптера и сбросили на врагов семь гранат Ф-1. Несколько силуэтов россиян остались лежать на земле. Но когда четверо разведчиков ГУР МО пошли проверить результаты сбросов гранат, попали в засаду в лесу и понесли потери.

Два разведчика вступили в перестрелку с 12-13 врагами. Стрелковый бой длился около часа, и двое рашистов были ликвидированы, еще трое ранены.

Сотрудники ГУР МО вернулись на базу. Они перегруппировались, провели доразведку, а наши артиллеристы из ТРО и Нацгвардии обеспечили артподготовку по месторасположению врага. После этого разведгруппа вернулась на рубеж боестолкновения и снова вступила в стрелковый бой.

Под интенсивным минометным огнем врага разведчики захватили в плен командира взвода вражеской ДРГ Станислава Трутнева. Он был ранен, ему оказали помощь и сейчас находится под охраной в лечебном заведении.

Офицер ожидает, что пленника можно будет обменять на нескольких защитников Украины, которые находятся в плену у врага.

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