Что сейчас происходит на рынке минивэнов в Беларуси? 1 22.07.2022, 10:15

Вторичный рынок столкнулся с заметным дефицитом.

В 2000-х Volkswagen Sharan, Peugeot 806 и Chrysler Voyager могли поспорить по популярности с иными моделями гольф-класса. И не в мечтах белорусов, а в реальном присутствии на наших дорогах. Сейчас ситуация иная, а тем, кто хочет купить себе подобный транспорт, не позавидуешь, пишет abw.by.

Идеальный семейный автомобиль?

Минивэны появились в 1980-х (в Европе пионером был Renault Espace, в США – Chrysler Voyager и его аналоги), а расцвет этого сегмента пришелся на 1990-е и начало 2000-х. Концерн PSA совместно с Fiat выпустил "евровэны" – Citroёn Evasion, Peugeot 806, Fiat Ulysse и Lancia Zeta. Volkswagen и Ford объединили свои усилия для создания VW Sharan, Seat Alhambra и Ford Galaxy. Сориентировались и японцы, предложившие свои варианты: Mazda MPV, Mitsubishi Grandis, Honda Odyssey и т.д.

Просторный трансформируемый салон при относительно небольших габаритах и эксплуатационных расходах, по крайней мере у европейских среднеразмерных минивэнов, оценили и белорусские покупатели. Кто-то брал такие модели исключительно для семейного использования, кто-то совмещал с предпринимательской деятельностью. В любом случае в 2000-х модели пользовались хорошим спросом и были всегда в цене.

Прерывание потока

Понятно, что такие авто у нас почти никто новыми не покупал и не покупает. Их всегда ввозили из Европы и США. Но в 2011-м с повышением таможенных пошлин поток минивэнов если не полностью прекратился, то сильно сократился: "проходные" 3-5-летние автомобили стоили слишком дорого, тем более что они традиционно оснащаются далеко не малолитражными двигателями (типичный литраж 1,9-2,2 л для европейских моделей и порядка 2,4-3,6 л для американских).

А в конце 2014-го – начале 2015-го традиционные рынки ЕС и США стали менее интересными, потому что в России из-за резкого обвала курса (при сохранении прежних цен) автомобили стали на какой-то момент в 1,5-2 дешевле – машины "потащили" оттуда. Но минивэнов и даже компактвэнов среди них было немного.

Интерес к "бэушке" из США и Европы восстановился в последние годы, когда стали начал действовать 140-й указ. Но к тому моменту уже сам выбор минивэнов стал скромнее: один за другим производители отказываются от некогда популярного сегмента в пользу средне- и полноразмерных SUV. Ну а те модели, что есть, в возрасте 3-5 лет все равно достаточно дороги, так что "проходные" варианты в итоге оказываются по цене от 20.000$ и выше.

Таким образом, на нашем вторичном рынке наблюдается заметный дефицит среднеразмерных минивэнов 2008-2015 г.в., потому что их почти не ввозили. В итоге имеем или относительно доступные старые машины, которые в Беларуси прожили уже не меньше, чем на домашнем рынке, или откровенно дорогие свежие авто, только недавно пригнанные под продажу. Впрочем, среди последних встречаются и экземпляры, который продают через год-другой эксплуатации в РБ.

На ступеньку ниже

Отчасти ситуацию спасают компактвэны, особенно те, что предлагаются в трехрядном семиместном исполнении. Среди наиболее популярных – Opel Zafira, Renault Grand Scenic и Citroёn Grand C4 Picasso. Именно эти модели в свежих поколениях помогают "латать дыры" в сегменте автомобилей в возрасте 6-14 лет и ценовом диапазоне от 10.000$ до 15.000$.

Ну а если брать более свежие или более возрастные варианты, то они просто дешевле, чем минивэны-одногодки. К тому же и в содержании дешевле (ниже расход топлива, часто и запчасти дешевле). Одна проблема – жизненного пространства в таких моделях все же меньше, а трансформация салона обычно не настолько гибкая, как у более крупных однообъемников.

До 5000 долларов

Ну а теперь вернемся к вопросу рынка. Какие минивэны (ладно, и компактвэны заодно) можно рассматривать к покупке при том или ином бюджете?

Начнем с констатации известного факта. Поиск автомобиля дешевле 2000$ – это переборка сотни "трупов" в надежде найти чудом сохранившийся по кузову и без серьезных проблем по агрегатам экземпляр. И это мы говорим про машины вообще. Если же искать среди компактвэнов и минивэнов, ситуация только усугубляется: такие автомобили всегда стоили дороже моделей С- и D-сегментов и дешевыми становятся не от хорошей жизни.

Шансы найти хоть что-то более-менее приличное повышаются вместе с бюджетом покупки. Но в любом случае до условных 5000$ это будет непросто. Как минимум по причине возраста: даже компактные модели вроде той же Zafira A или Renault Grand Scenic будут в лучшем случае 2002-2004 г.в., а более крупные Renault Espace III или Dodge Caravan IV – еще старше. Основные проблемы связаны с состоянием кузова, а также с общей "усталостью" автомобиля в целом. При этом сколь-либо серьезный восстановительный ремонт зачастую экономически нецелесообразен. Выход один – запастись терпением, искать и "перебирать". Если ожидания не сильно завышены, рано или поздно что-то более-менее подходящее вы найдете.

5000-8000 долларов

Набор моделей, по сути, все тот же, только это будут экземпляры более поздних лет выпуска (в том числе рестайлинг), но главное – выше шансы найти экземпляр в хорошем состоянии. Из крупных моделей это Renault Espace IV, Peugeot 807 & Co, VW Sharan & Co 2004-2007 годов. Менее очевидные, но также имеющие право на жизнь варианты – Ford S-Max, Mitsubishi Grandis, Mazda 5, которые будут или чуть дешевле, или чуть более свежего года выпуска.

На 2008-2009 годы можно рассчитывать в случае с компактвэнами. Например, это все тот же Renault Grand Scenic, но уже после рестайлинга, а также Opel Zafira В (первая фаза до 2008 г.в.).

10.000-15.000 долларов

С увеличением бюджета становятся доступными эти же модели компактвэнов, но в более свежих поколениях и выпущенные позже. Например, Renault Grand Scenic уже третьей генерации 2012-2016 годов и Zafira В или даже Zafira С до 2016 г.в.

Как раз в этом сегменте выбор среди крупных моделей невелик, и это преимущественно экземпляры 2008-2014 годов. Среди более доступных/свежих – Ford Galaxy II / S-Max, среди возрастных – Dodge Grand Caravan 2007-2010 г.в., есть еще Volkswagen Sharan (или первое поколение в рестайлинге, или второе ранних лет выпуска). При этом надо понимать, что все эти автомобили последние годы провели в РБ.

Дороже 15.000 долларов

И уже только с таким бюджетом можно рассчитывать на свежий год выпуска и минимальный пробег по РБ. Например, 4-6-летние Renault Scenic IV и Citroёn C4 Grand Picasso 2017-2018 годов предлагаются за 15.000-17.000$.

Но понятно, что минивэны обойдутся дороже. Так, цены на 6-летние Renault Espace V начинаются от 17.000-18.000$, а за VW Sharan II или Ford Galaxy III тех же лет будут просить не менее 21.000$. И ведь американский Dodge Grand Caravan не будет стоить дешевле.

Bердикт

Пусть минивэны потеряли в популярности, но никто не отберет у них практичность и приверженность семейным ценностям. Однако свежие экземпляры откровенно дороги, недорогие давно "устали", а с золотой серединой на нашем рынке сейчас беда. Но повторим идею: эту брешь частично закрывают 7-местные версии компактвэнов, которые как минимум обеспечивают более широкий выбор вариантов и более демократичные цены с минимальными потерями по части внутреннего пространства и комфорта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».