Эксперт: Кадыров хочет предать Путина и отделить Чечню от РФ 22.07.2022, 10:22

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Третью чеченскую кампанию Россия уже не вытянет.

Скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров, вероятно, задумывается об отделении республики от России и возможном предательстве диктатора Путина.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью Наталье Мосейчук, передает ТСН.

Таким образом Жданов прокомментировал недавнюю просьбу Кадырова к Путину разместить в Чечне системы ПВО.

"Потому что Чечня, как субъект федерации, находится в единой системе ПВО России и противоракетной обороны, которую они позиционируют как такую, что может сбить все ракеты НАТО. Хотя, глядя на то, что они не могут сбить ракеты, которые вроде бы на Белгород летят с территории Украины, тогда какая у них система, что она может и не может... Кадыров, просящий отдельную ПВО, вспомнил вторую чеченскую войну, когда российская авиация бомбила Чечню и надо было защищать воздушное пространство? Тогда у него в голове где-то идея Ичкерии. Он однажды предал Ичкерию, теперь хочет предать РФ. Меня такая позиция Кадырова не удивляет", - сказал Жданов.

Эксперт при этом усомнился, что Путин выполнит просьбу Кадырову. Аналогично их не получит и Беларусь, несмотря на обещания российского диктатора.

"Он сегодня боится раздавать войска. Он в Тегеране уговаривает Турцию и Иран не трогать зоны ответственности внутри самой Сирии. Потому что Россия сегодня не в состоянии противостоять или отстаивать собственные интересы в той же Сирии. Никто не даст. Но если они объявят снова об отделении от РФ, то Россия уже третью чеченскую кампанию не вытянет. Нечем", - убежден Жданов.

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