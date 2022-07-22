Жители Барановичей ответили на вопрос, зачем белорусам столько сахара 5 22.07.2022, 10:19

2,040

Люди выносили сахар из магазинов «баулами».

В начале недели, после появившихся слухов о предстоящем подорожании, сахар стали буквально сметать с полок белорусских магазинов. Все началось с Бреста и Пинска. Затем ажиотаж возник в Барановичах и Березе, а позже перекинулся на другие города страны. Несмотря на заверения властей о том, что сахар дорожать не будет, люди продолжали сметать с полок пачки.

Intex-press поинтересовался у жителей Барановичей, зачем белорусам столько сахара.

Видеоопрос регионального издания собрал в самой молодежной соцсети TikTok более 100 тысяч просмотров.

Большинство опрошенных согласились, что ажиотажный спрос возник из-за слухов о подорожании продуктов. Из-за того, что люди выносили сахар «баулами», его не хватило тем, кому он действительно нужен — дачникам.

— Я живу в частном секторе, у меня ягода. Вот мы сорвали, пошли (в магазин за сахаром — Прим. ред), а сахара-то нету. (…) Действительно нет. Мы объездили весь город, — рассказал на камеру житель города.

В пропавшем с полок сахаре мужчина увидел предвестника продуктового дефицита.

— Я своим детям сказал, что будет как когда-то: вы шли в садик, а я бежал искать продукты.

А вот другая собеседница Intex-press не верит в такой исход:

— Люди сами на себя нагоняют ажиотаж.

— А что ими движет? — уточнила журналист.

— Не знаю.

— А сами покупали сахар, когда сказали, что нет?

— Купила, мне надо для варенья.

— А сколько килограммов?

— Одну упаковочку.

— Одну? И хватит?

— Ну потом куплю. Все равно на всю жизнь не накупишь.

— А не боитесь, что люди все раскупят и не с чем будет делать варенье?

— Ну будем без варенья, значит.

Другая жительница города рассказала, что не понимает сахарного ажиотажа:

— Мне нужно было всего 2 кг сахара. На всякий случай, чтобы лежало. Бабушка передо мной возмущалась, что с завтрашнего дня подорожает на 2 копейки. Я ей предложила купить на всю оставшуюся жизнь, — сказала женщина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».