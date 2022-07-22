Ученые обнаружили в Португалии древний завод 22.07.2022, 10:23

Комплекс обнаружен в древнеримском городе Бальса.

В римском городе Бальса, одном из самых важных и символичных археологических памятников на юге Португалии, археологи раскопали комплекс, в котором в I и II веках нашей эры производились рыбные соусы и пасты. Об этом пишет Arkeo News (перевод — lenta.ua).

Резервуары и вилла были обнаружены командой Unidad de Geodetección Университета Кадиса для производства рыбных продуктов, таких как гарум, известный как цетария, расположенный в древнем римском городе Бальса, недалеко от Тавиры.

Кампания этого года была сосредоточена на землях старого Quinta das Antas в периферийном районе этого древнего римского города и недавно завершилась.

Согласно заявлению муниципалитета Тавиры, «группа Unidad de Geodetección в Университете Кадиса использовала геомагнитометр и томограф с целью сопоставления показаний, полученных этими устройствами из недр, с данными, полученными георадаром в предыдущие годы».

Данные свидетельствуют о том, что эти фабрики или их часть работали в I и II веках нашей эры и контролировались большим и богатым домом (виллой), расположенным на платформе высотой чуть более 100 метров.

Археологи считают, что, когда вилла была заброшена в 4 веке, по крайней мере, некоторые фабрики продолжали работать до 4 или, может быть, 5 века, основываясь на керамике, обнаруженной под обрушением крыши, которая заполняла один из резервуаров для раскопок.

Раскопки также были сосредоточены на остатках дома, поверх которого была устроена «структурированная могила с большими камнями» спустя столетия после того, как дом был заброшен — к тому времени его останки были погребены и больше не были видны.

По словам исследователей, могила демонстрирует «некоторые типичные черты первых христианских могил, которые, как известно, существовали в регионе, начиная с 5 века нашей эры».

Что такое Гарум?

Гарум — ферментированный рыбный соус, который использовался в качестве приправы в кухнях Финикии, Древней Греции, Рима, Карфагена, а затем и Византии.

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