В Беловежской пуще обнаружили заросли диких орхидей и других редких растений 1 22.07.2022, 10:37

Они занесены в Красную книгу.

Ученые-ботаники два года исследовали Беловежскую пущу и нашли там большое число охраняемых редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу. В их числе — «северная орхидея», которая цветет два месяца подряд, сообщает сайт заповедника.

Флористические исследования проводились в 2021—2022 гг. на территории Сухопольского лесничества в Беловежской пуще. В конце XVIII века Екатерина II подарила эти земли графу Румянцеву, а его потомки почти полностью их вырубили. В 2016 году справедливость была восстановлена — лесные участки этой территории были выведены из состава лесоохотничьего хозяйства «Шерешевское» и присоединены к национальному парку.

Именно здесь ученые обнаружили места обитания краснокнижных растений — венериного башмачка, лука медвежьего, лилии кудреватой, кадила сарматского, зубянки клубненосной, любки зеленоцветковой, арники горной, пыльцеголовника красного, многоножки обыкновенной, прострела раскрытого.

Любка зеленоцветковая. Фото: npbp.by

Любку зеленоцветковую (Platanthera chlorantha) еще называют «северной орхидеей»: это многолетнее травянистое растение из семейства Орхидные, которое включено в Красную книгу Беларуси как потенциально уязвимый вид. Ему свойственна поразительная длительность цветения — в ожидании опылителей эта орхидея не увядает около двух месяцев, зацветая в начале июня.

Именно на территории Сухопольского лесничества любка зеленоцветковая встречается очень часто, образуя довольно крупные популяции. Здесь она произрастает не только единичными особями, но и целыми группами, что не характерно для такого «пограничного» вида. Самое крупное зарегистрированное скопление насчитывает более 60 растений (из них 11 цветущих) на 10 квадратных метрах.

Арника горная. Фото: npbp.by

Зубянка клубненосная. Фото: npbp.by

Лилия кудреватая. Фото: npbp.by

Прострел раскрытый. Фото: npbp.by

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