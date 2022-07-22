Защитники Украины с помощью Javelin разнесли «в щепы» российский танк 1 22.07.2022, 10:47

Экипаж соседней бронемашины сбежал.

Воины Вооруженных сил Украины показали на видео яркую "демилитаризацию" еще одного танка ВС РФ. По вражеской военной технике успешно отработал Javelin.

Соответствующие кадры утром в пятницу, 22 июля, опубликовало Управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВС Украины на Telegram-канале "СтратКом ЗСУ". Когда именно был снят ролик, не уточняется.

После точного попадания БК танка противника сдетонировал. Яркий взрыв показали с высоты, получив кадры с помощью камеры беспилотника.

Примечательно, что рядом с уничтоженным танком находился еще один. Этот экипаж оккупантов оперативно убежал, когда "товарища" ликвидировало западное оружие.

В Управлении стратегических коммуникаций уточнили, что успешную ликвидацию танка осуществила 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада ВСУ.

FGM-148 Javelin (с англ. – метательное копье, дротик) – это американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК).

Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей, в том числе вертолетов и БПЛА, заходящих на посадку винтомоторных самолетов. Является первым серийным ПТРК третьего поколения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».