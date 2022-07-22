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Защитники Украины с помощью Javelin разнесли «в щепы» российский танк

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  • 22.07.2022, 10:47
Защитники Украины с помощью Javelin разнесли «в щепы» российский танк

Экипаж соседней бронемашины сбежал.

Воины Вооруженных сил Украины показали на видео яркую "демилитаризацию" еще одного танка ВС РФ. По вражеской военной технике успешно отработал Javelin.

Соответствующие кадры утром в пятницу, 22 июля, опубликовало Управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВС Украины на Telegram-канале "СтратКом ЗСУ". Когда именно был снят ролик, не уточняется.

После точного попадания БК танка противника сдетонировал. Яркий взрыв показали с высоты, получив кадры с помощью камеры беспилотника.

Примечательно, что рядом с уничтоженным танком находился еще один. Этот экипаж оккупантов оперативно убежал, когда "товарища" ликвидировало западное оружие.

В Управлении стратегических коммуникаций уточнили, что успешную ликвидацию танка осуществила 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада ВСУ.

FGM-148 Javelin (с англ. – метательное копье, дротик) – это американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК).

Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей, в том числе вертолетов и БПЛА, заходящих на посадку винтомоторных самолетов. Является первым серийным ПТРК третьего поколения.

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