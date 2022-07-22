Британская разведка: РФ столкнулась с критической нехваткой ударных ракет 22.07.2022, 10:54

ПВО используют для наземных атак.

Россия увеличила использование ракет противовоздушной обороны в режиме дополнительной наземной атаки из-за критической нехватки специальных ударных ракет.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Минобороны Британии.

Как известно, ранее глава Николаевской области Виталий Ким заявил, что российские войска выпустили 7 ракет по объектам инфраструктуры, энергетических объектов и складов.

"Россия почти наверняка развернула стратегические системы противовоздушной обороны С-300 и С-400, предназначенные для сбивания самолетов и ракет на больших расстояниях, вблизи Украины с начала вторжения. Это оружие имеет относительно небольшие боеголовки, предназначенные для уничтожения самолетов. Они могут представлять серьезную угрозу для войск в открытых и легких зданиях, но вряд ли смогут пробить прочные конструкции", - говорится в сообщении.

Также существует высокая вероятность того, что это оружие не попадет в цель и вызовет жертвы среди гражданского населения, поскольку ракеты не оптимизированы для этой роли, а их экипажи будут мало обучены для таких задач.

На Донбассе же украинские войска продолжают отражать попытки россиян штурмовать Углегорскую ТЭС. Российская артиллерия сосредоточена на районах вокруг городов Краматорск и Северск.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты перерабатывают систему наведения ракет комплекса противовоздушной обороны С-300, чтобы бить ими по целям на земле.

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