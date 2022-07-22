Как белоруска объездила 45 стран автостопом 4 22.07.2022, 11:02

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В конце концов 32-летняя минчанка обосновалась в жаркой Аргентине.

«Онлайнер» опубликовал историю Надежды, которая, несмотря на вторую группу инвалидности, объездила 45 стран автостопом и в конце концов обосновалась в жаркой Аргентине.

Минчанке 32 года, и ее историю вряд ли можно назвать обычной. С детства у Надежды инвалидность второй группы. Причина тому — серьезные проблемы со зрением: у нее диагностированы глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки. Из-за повышенного глазного давления девушка вынуждена постоянно принимать лекарства, иначе есть риск вообще потерять возможность видеть.

— Когда уезжаю за границу, беру с собой по 20—30 флаконов капель. Без них никуда, — признается Надежда.

Ее зрение колеблется в пределах минус 6—7, при этом линзы носить нельзя, а очки практически не помогают. Поэтому для белоруски окружающая реальность всегда немного «заблюренная».

— Многие спрашивают: «Как же ты путешествуешь, если не можешь четко разглядеть природу, архитектуру?» Но для меня мир такой, какой он есть. Другого я не знаю: хорошего зрения у меня никогда не было. Да и кроме достопримечательностей у любой поездки есть и другие составляющие — кухня, музыка, общение с местными. Мне всегда было интересно понять, как живут другие, что думают, чувствуют. Конечно, тут тоже есть свои сложности: при встрече я могу просто не узнать человека, даже если он стоит прямо перед носом. Стараюсь предупреждать об этом людей, но не все осознают, насколько все плохо.

В списке Надежды — около 45 посещенных стран. Большинство она объездила автостопом. Но прежде чем броситься в такую авантюру с головой, прошла знакомые многим круги белорусской действительности — учебу в университете, государственную службу, не самую высокую зарплату.

— Я отучилась в колледже на юриста, хотела поступить в университет на ту же специальность. Для этого должна была получить разрешение МРЭК. Увы, этого не случилось. Мне предложили выбрать из очень ограниченного списка профессий, в основном гуманитарных. В итоге я поступила на философа. После выпуска работала педагогом в школе, воспитателем в саду, а в последнее время — сотрудником управления образования, представляла в суде интересы детей из неблагополучных семей. Это было довольно изматывающе, особенно когда не всем удавалось помочь.

В какой-то момент девушка окончательно выгорела и уволилась. А дальше взяла в охапку мужа, около $5000, палатку и отправилась на Байкал. По дороге останавливались в кемпингах, у других автостопщиков, пользовались каучсерфингом.

— Мы проехали всю Россию, зацепив страны Средней Азии. Меня очень впечатлил Таджикистан. Когда мы двигались по Памирскому тракту, примерно 10 дней, обычные прохожие не давали нам заночевать в палатке и насильно тащили к себе домой. Я с такой человеческой добротой никогда еще не сталкивалась. Один раз мы расположились у дороги, к нам поднялась девочка лет 13 и позвала к себе в кишлак. Там жила ее семья — родители и еще четверо детей. В глаза сразу же бросилась жуткая бедность, но отец настоял, чтобы мы остались. Кроме хлеба и чая, которые обычно предлагают гостям в среднеазиатских странах, он вынес блюдо с конфетами. На вид они казались немного испорченными. Тогда мне стало понятно, что они достают эти сладости из шкафа только по особым случаям и даже детям их не дают. От такой теплоты я чуть не расплакалась.

Конечно, подобное отношение встречалось далеко не везде. Все-таки автостоп — штука непредсказуемая: никогда не знаешь, к кому садишься в машину. Порой супругам попадались и нетрезвые водители, и психически нестабильные. А один даже уехал с сумкой Надежды, в которой был ее паспорт, деньги, телефон. Связаться с девушкой водитель желания не изъявил, поэтому ей пришлось возвращаться в Беларусь на BlaBlaCar, чтобы восстановить документы, а затем ехать обратно к мужу в Иркутск на поезде.

— Бывали случаи, когда нас никто не подбирал несколько дней подряд. Однажды у моего мужа даже началась горная болезнь — он лег на обочину и не издавал никаких звуков. А я пыталась найти автомобиль.

Но все эти трудности не помешали семейной паре продолжить свое путешествие. После шестимесячного тура по России они решили махнуть в Азию.

— Мы сэкономили примерно $2500, плюс каждый месяц приходила пенсия по инвалидности. Не так много, в районе 400 рублей, но все-таки. Сначала мы посетили Китай, дальше — Вьетнам, Камбоджу, Малайзию, Индонезию… Так пролетело еще девять месяцев. Когда не хватало денег, преподавали в языковых школах английский за еду, играли музыку на улицах. В Бангкоке мы вообще жили в бесплатном хостеле. Им владел немного сумасшедший таец. Когда-то он брал с гостей деньги, но в какой-то момент ему не продлили лицензию. Ему настолько нравилось, когда в доме тусуется много людей, что он подумал: почему бы не сдавать койки за просто так? Конечно, там были не самые лучшие условия: клопы, жара (сломанный кондиционер никто и не думал чинить). Зато было недалеко до самых топовых достопримечательностей города.

Случались у Надежды с мужем и другие экзотические ночевки: в монастырях и пещерах, в диких горных деревнях и на крышах домов.

— Когда я вернулась в Беларусь, поняла, что хочу еще. Нашла подработку, накопила денег и следующую зиму снова провела в теплых странах — Иране и Турции. Иран — одно из самых удивительных мест, где я побывала. Там люди живут в двух параллельных реальностях.

Наверное, минчанка и дальше продолжила бы исследовать мир, если бы не ковид. Он застал ее в Омане, так что Надежда вынужденно возвратилась домой. Как только эпидемия чуть-чуть разжала пальцы у горла человечества, девушка эмигрировала в Грузию (к слову, там у нее украли паспорт во второй раз). Дальше был Кыргызстан, а потом — Аргентина. В Буэнос-Айресе Надежда уже три месяца.

— Здесь достаточно легко получить гражданство: если у тебя есть ВНЖ, ты можешь подавать документы уже через два года. Кроме того, многие прилетают сюда рожать, так как ребенок автоматически получает аргентинское гражданство, а его родители — ПМЖ. Да и вообще тут для всех бесплатная медицина, в том числе для иностранцев.

Еще из плюсов жизни в латиноамериканском государстве — низкие цены на продукты и напитки. Три килограмма апельсинов или литр молока можно купить меньше чем за $1, а бутылку вина — за $1. Проезд обойдется в 6 центов. А вот цена у техники намного выше, да и выбор не такой большой, как в Беларуси. Стиральную машину и вовсе могут позволить себе единицы — стоит слишком дорого.

— Здесь достаточно сильная бедность, некоторые люди ночуют прямо на улицах. Много опасных районов, так называемых вижжи, где лучше не появляться. Там орудуют разные банды, которые грабят людей (а могут сделать и что похуже). А ведь Аргентина считается одной из самых безопасных стран Латинской Америки.

Надежда уже успела столкнуться с подобным «гостеприимством»: у нее украли телефон прямо в магазине.

— Возможно, всему виной плохое зрение — я не всегда могу заметить, что рядом происходит что-то подозрительное.

Тем не менее девушка уверяет: большинство аргентинцев — вежливые и доброжелательные люди, готовые помочь.

— Они очень дисциплинированные. Тут недавно обязательный масочный режим отменили, а все вокруг продолжают носить маски. А еще они любят петь, причем где и когда угодно, даже в очереди.

Сейчас белоруска вместе с мужем снимает у аргентинской семьи часть дома. Жилье представляет собой двухэтажную комнату: на первом этаже находятся кухня-гостиная и санузел, на втором — спальня.

— Мы платим 58 000 песо в месяц. В эту сумму включены коммунальные платежи. По официальному курсу это около $500, но им здесь никто не пользуется. Все расчеты происходят по черному курсу, который меняется каждый день. Если в самом начале размер аренды составлял $280, то теперь — меньше $200.

В данный момент Надежда учит испанский язык, немного волонтерит, а еще занимается массажем. Параллельно пытается найти какую-нибудь удаленную работу.

— В Беларуси медикаменты я получала бесплатно, теперь же их нужно покупать за свой счет. Пенсия у меня небольшая, ее мало на что хватает. А из-за инвалидности и недостаточного опыта найти подходящую вакансию мне сложно. Но я не отчаиваюсь.

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