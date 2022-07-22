Всплеск смертей офицеров: что известно о потерях России в Украине к концу июля 22.07.2022, 11:04

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Наглядные данные от BBC.

Би-би-си на основании открытых источников удалось установить имена почти 5000 российских военных, погибших на войне в Украине. Вот что им удалось установить.

За последние две недели наметился рост потерь среди старших офицеров.

Русская служба Би-би-си ведет поименный список потерь российских военнослужащих в Украине совместно с изданием "Медиазона" и командой волонтеров. На 22 июля нам удалось подтвердить информацию о 4940 погибших солдатах и офицерах.

Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реальный уровень потерь. Но в отличие от других оценок числа погибших, наша базируется на тысячах конкретных историй и поэтому помогает нам понимать и анализировать то, что именно происходит с российской армией во время войны в Украине.

Представление о том, какое количество погибших не попало в нашу подборку, дает информация с региональных кладбищ. Каждую неделю мы обнаруживаем новые свидетельства похорон российских военных, о которых не сообщают местные власти.

На основании этих наблюдений мы можем предположить, что список подтвержденных потерь, который ведет Би-би-си, может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем реально захоронено в России.

Скачок потерь среди офицеров

Из 4940 установленных российских военных, погибших в Украине, 852 человека являются офицерами. Причем за последние две недели погибло еще более 80 офицеров, среди них 10 полковников.

В последние три месяца доля офицеров среди общего числа погибших военных постепенно снижалась с 20% (в марте и апреле) до 17% в июне и июле. Сейчас снова наметилась тенденция роста потерь среди командного звена российской армии.

Это может быть связано с тем, что в Украину поступили высокоточные артиллерийские системы, включая американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Благодаря такому оружию Киев может наносить более точные удары по командным пунктам, блок-постам и тыловым позициям наступающей группировки российской армии.

Среди погибших офицеров выделяются военные летчики. Это штучные специалисты и элита любой армии. Подготовка одного летчика-снайпера может занять от 15 до 17 лет и стоит 12-14 миллионов долларов.

К концу июля Россия потеряла по меньшей мере 50 военных летчиков (включая штурманов и бортмехаников). Из них 80% - это потери экипажей боевых самолетов.

По меньшей мере пятеро погибших пилотов - люди старше 50 лет. Известно, что некоторые из них должны были выйти в отставку несколько лет назад. Участие этих летчиков в боевых вылетах может быть свидетельством нехватки молодого поколения квалифицированных и мотивированных пилотов.

По оценке британской разведки, в течение многих лет программа подготовки военных летчиков в России шла по строгому и заранее утвержденному сценарию с целью произвести впечатление на высокопоставленных чиновников.

Такая система подавляла инициативу и не давала принимать самостоятельные решения, отмечают разведчики. В итоге это могло помешать развитию боевых навыков молодых экипажей российской военной авиации.

По регионам и кладбищам

По числу потерь в российских регионах по-прежнему лидируют Дагестан (245 человек), Бурятия (224 человека) и Краснодарский край (170 человек). Для сравнения: известно лишь об 11 погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9% населения России.

Для многих регионов России, где отсутствуют социальные лифты, служба в армии по контракту является чуть ли не единственной возможностью заработать.

Не о всех погибших в Украине российских военных сообщают публично, поэтому Би-би-си продолжает изучать, что происходит на кладбищах в различных населенных пунктах. Могилы солдат, о гибели которых нигде не упоминалось, находятся в каждом из тех, которые мы изучили. Их доля обычно варьируется от 30 до 100% в зависимости от кладбища.

Судя по табличкам на надгробиях и датам похорон, в среднем погибших доставляют в Россию и хоронят через 14-20 дней после смерти. Но в некоторых случаях, этот процесс затягивается. Например, 20-летнего танкиста Ховалыга Алдын-Херела похоронили только через 71 день после гибели.

Для некоторых родственников ожидание тела погибшего солдата становится тяжелым испытанием. Так, например, 65-летняя Зинаида Александровна из Тувы умерла, едва узнав о смерти своего сына - майора полиции Владимира Шабалина. Их похоронили вместе в один день.

Так сколько всего погибших?

На этой неделе свою оценку потерь России в Украине назвал глава ЦРУ Уильям Бернс: "Последние по времени оценки от разведывательного сообщества США составляют около 15 тысяч убитых и где-то в три раза больше раненых".

Советский Союз потерял примерно столько же солдат за почти 10 лет войны в Афганистане.

С учетом информации, поступающей с российских кладбищ, список подтвержденных потерь, который ведет Би-би-си, может содержать по меньшей мере вдвое меньше имен погибших в Украине военных, чем реально захоронено в России. С учетом этой поправки, наши данные о потерях российской армии сопоставимы с цифрами, которые назвал глава ЦРУ.

Но среди всех озвученных оценок данные ЦРУ - одни из самых низких. Британская разведка говорила о 15-20 тысячах погибших еще в июне. По данным Генштаба Украины, число погибших российских военных перевалило за 38 тысяч.

Скорее всего, такой разброс цифр объясняется терминологией и методами подсчета. Некоторые эксперты включают в число потерь российской стороны военных так называемых ДНР и ЛНР, а также тех, кто погиб, воюя в составе ЧВК. Счет суммарных потерь в этих двух категориях идет на тысячи. В одной только ДНР самопровозглашенные власти публично признали гибель более 2400 военных.

Итоговая цифра также существенно возрастает, если в список потерь включить всех пропавших без вести военных из России, а также бойцов "народных милиций" Донецка и Луганска. Число пропавших без вести россиян не удается установить даже примерно. А вот в группах сторонников “ДНР” и “ЛНР” в соцсетях Би-би-си обнаружила более 3000 сообщений и постов людей, которые ищут своих родственников мужского пола, оказавшихся в рядах “народных милиций” и давно не выходивших на связь.

Обновленных официальных данных о потерях российской стороны нет. Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 25 марта, сообщив о 1351 погибшем.

По родам войск

По числу абсолютных потерь больше всего мотострелков (то есть обычной пехоты) и десантников. На 22 июня 20% всех установленных погибших служили в ВДВ, еще 20% - в мотострелковых подразделениях.

По мнению британской разведки, столь высокие потери среди российских десантников могут быть связаны с тем, что они использовались для решения задач, которые лучше подходят для тяжело вооруженной пехоты.

Опрошенные Би-би-си эксперты также отмечали, что из-за логистических проблем и отсутствия господства России в воздухе подразделения ВДВ на передовой часто оставались без поддержки регулярных войск и авиации.

Самой быстрорастущей категорией потерь остаются те, кого российские СМИ и официальные лица называют добровольцами. Чаще всего на войну в этом статусе отправляются мужчины старше 40 лет из регионов с невысокой средней зарплатой.

Перед отправкой на фронт добровольцы проходят лишь от трех до семи дней подготовки. При этом именно отряды добровольцев являются сейчас одной из главных штурмовых сил России на фронте.

Более 40% погибших добровольцев - это люди старше 45 лет (половина из них - старше 50 лет). Это существенно отличается от динамики потерь среди остальных категорий российских военных - там половина установленных потерь приходится на людей в возрасте от 18 до 26 лет.

В списке потерь, которые нам удалось подтвердить, также 171 сотрудник Росгвардии, включая бойцов элитных отрядов “Витязь”, “Росич” и “Пересвет”. Среди погибших есть по меньшей мере 117 бойца спецназа ГРУ и трое представителей спецназа ФСБ "Альфа". Все эти подразделения считаются одними из сильнейших в России.

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