Как белорусам продавать машины без регистрации договора в ГАИ: новые подробности 22.07.2022, 11:05

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В Министерстве юстиции раскрыли детали.

В Министерстве юстиции рассказали подробнее, как белорусы смогут оформлять договоры купли-продажи автомобилей, не обращаясь в ГАИ для регистрации.

Это можно будет сделать путем нотариального удостоверения, то есть, обратиться к нотариусу. Как отметили в ведомстве, нотариальный акт уже будет являться подтверждением перехода права собственности.

А всю необходимую информацию о сделке нотариус направит в ГАИ самостоятельно.

«Нововведения позволят создать дополнительные условия для обеспечения защиты прав добросовестных продавцов и приобретателей транспортных средств, обеспечить удобство и доступность процедуры отчуждения транспортного средства, а конкретизация момента перехода права собственности на транспортное средство, — исключить споры между гражданами о праве собственности на транспортные средства», — объяснила глава Белорусской нотариальной палаты Наталья Борисенко.

Напомним, 18 июля был подписан указ №246, согласно которому в Беларуси сильно меняется правила оформления сделок купли/продажи автомобилей. Вводятся ограничения на счет-справки, и расширяется применение договоров.

Однако данные положения указа вступят в силу через шесть месяцев после опубликования документа.

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