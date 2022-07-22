Как белорусам продавать машины без регистрации договора в ГАИ: новые подробности
- 22.07.2022, 11:05
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В Министерстве юстиции раскрыли детали.
В Министерстве юстиции рассказали подробнее, как белорусы смогут оформлять договоры купли-продажи автомобилей, не обращаясь в ГАИ для регистрации.
Это можно будет сделать путем нотариального удостоверения, то есть, обратиться к нотариусу. Как отметили в ведомстве, нотариальный акт уже будет являться подтверждением перехода права собственности.
А всю необходимую информацию о сделке нотариус направит в ГАИ самостоятельно.
«Нововведения позволят создать дополнительные условия для обеспечения защиты прав добросовестных продавцов и приобретателей транспортных средств, обеспечить удобство и доступность процедуры отчуждения транспортного средства, а конкретизация момента перехода права собственности на транспортное средство, — исключить споры между гражданами о праве собственности на транспортные средства», — объяснила глава Белорусской нотариальной палаты Наталья Борисенко.
Напомним, 18 июля был подписан указ №246, согласно которому в Беларуси сильно меняется правила оформления сделок купли/продажи автомобилей. Вводятся ограничения на счет-справки, и расширяется применение договоров.
Однако данные положения указа вступят в силу через шесть месяцев после опубликования документа.