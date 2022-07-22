«Вышки Бойко» в Черном море горят уже месяц после удара ВСУ 22.07.2022, 11:08

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Пламя на платформе видно из космоса.

Буровая платформа "Черноморнефтегаза" ("вышки Бойко"), обрушившаяся месяц назад в Черном море в результате удара ВСУ, до сих пор сжигает топливо.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные пользователем Twitter Брэди Эфриком.

Пламя на платформе видно из космоса.

ВСУ ударили по "вышкам Бойко": что известно

Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко".

После этого в России пригрозили ответными ударами по "центрам принятия решений" в Киеве.

РФ в 2014 году захватила буровые платформы "Черноморнефтегаза", так называемые "вышки Бойко". Оккупанты использовали их для наблюдения над надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.

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