«Вышки Бойко» в Черном море горят уже месяц после удара ВСУ
- 22.07.2022, 11:08
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Пламя на платформе видно из космоса.
Буровая платформа "Черноморнефтегаза" ("вышки Бойко"), обрушившаяся месяц назад в Черном море в результате удара ВСУ, до сих пор сжигает топливо.
Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные пользователем Twitter Брэди Эфриком.
Пламя на платформе видно из космоса.
ВСУ ударили по "вышкам Бойко": что известно
Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко".
После этого в России пригрозили ответными ударами по "центрам принятия решений" в Киеве.
РФ в 2014 году захватила буровые платформы "Черноморнефтегаза", так называемые "вышки Бойко". Оккупанты использовали их для наблюдения над надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.