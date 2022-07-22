Путин будет свергнут или признает свое поражение 3 22.07.2022, 11:12

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Пять сценариев завершения войны в Украине.

В Украине возможно развитие пяти сценариев окончания войны с Россией, среди которых свержение Путина, замораживание конфликта или нахождение "компромисса".

Об этом заявил лауреат Пулитцеровской премии Уильям Таубман, американский политолог и историк, советолог, автор биографий Никиты Хрущева и Михаила Горбачева, а также многих других работ об СССР и советско-американских отношениях, информирует Foreign Policy.

Так, политолог внимательно проанализировал биографию Владимира Путина и выделил пять вероятных сценариев окончания военных действий в Украине.

Первый из них предполагает то, что Россия будет переживать настолько серьезные военные неудачи, что Путин будет свергнут или признает свое поражение на войне в Украине до того, как это случится.

"Но как биограф Никиты Хрущева и Горбачева я могу засвидетельствовать, что власть Путина превосходит даже власть этих коммунистических лидеров", — отметил американский историк.

Он также напомнил, что коммунистическому Политбюро удалось свергнуть Хрущева только со второго раза, ведь в первый раз он сумел переиграть своих противников. А попытку путча против Горбачева в августе 1991 года осуществила группа высших партийных, правительственных и военных чиновников, которые организовали неудавшийся переворот.

"У Путина таких проблем пока не возникало — и не похоже, что возникнет. В современной России не существует таких органов, как Политбюро или Центральный комитет партии, которые обладали бы по меньшей мере теоретическими полномочиями сместить Путина, а в российской и советской традиции нет долгосрочных прецедентов военных переворотов против верховных лидеров, не говоря уже о свободных и честных выборах", - считает Таубман.

По мнению историка, вероятность признания поражения Путиным ничтожно мала, ведь "вся его жизнь свидетельствует о его решимости этого не делать". Он отмечает, что на протяжении многих лет российский диктатор имеет привычку не прощать и мстить тем, кого он считает своими "обидчиками".

Второй сценарий — победа России над Украиной, на что, очевидно, надеется Путин.

"Но до сих пор этого не случилось, и если Запад продолжит оказывать массированную поддержку Киеву, то и этот сценарий представляется крайне маловероятным", — констатирует историк.

Третий сценарий заключается в нахождении некоего компромисса, который предполагает урегулирование, основанное на возвращении к статусу-кво с линией фронта по состоянию на 23 февраля 2022 года.

"Будет ли это приемлемо для Путина? Вероятно, нет, если только он, используя свой огромный пропагандистский аппарат, не подаст это как победу. Но даже если бы ему это удалось, разве захотела бы или смогла бы Украина, подвергшаяся столь жестоким зверствам, согласиться на подобный вариант?" — рассуждает Таубман.

Четвертый сценарий – это война, продолжающаяся неопределенно долгое время. При этом, на данный момент непонятно, продолжится ли в таком случае она с нынешним размахом или превратится в замороженный конфликт.

"Это, увы, наиболее вероятный сценарий, потому что он соответствует личности Путина. Похоже, именно этого ожидает и большинство россиян", — считает биограф. По его мнению, после всего зверского кровопролития в Украине и той ожесточенной вражды, которую оно породило, трудно представить, что боевые действия полностью угаснут.

Пятый сценарий предполагает предотвращение поражения Путина самым жестоким способом – применением ядерного оружия.

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