Врачи назвали лучшие продукты для улучшения зрения 22.07.2022, 11:12

1,928

Австралийские офтальмологи провели исследование.

Австралийские ученые нашли продукты питания, которые улучшают работу глаз и помогают избежать заболеваний органов зрения, приводящих к слепоте, пишет medicina.ua.

По мнению специалистов, в рацион необходимо добавить рыбу, орехи и оливковое масло.

Исследователи из австралийского Центра изучения глаза установили, что достаточно высокий уровень жирной кислоты омега-3 в организме позволяет с наибольшей вероятностью избежать глазных болезней, включая дегенерацию макулы – самую распространенную причину слепоты у пожилых людей в развитых странах мира. Помимо возраста эту болезнь могут спровоцировать курение и различные генетические факторы.

Как оказалось, на дегенерацию макулы также влияет и питание. Офтальмологи Университета Сиднея проверили зрение почти двух с половиной тысяч человек, одновременно изучив их диетические предпочтения. В результате ученые пришли к выводу, что употребление рыбы хотя бы один раз в неделю снижает риск слепоты на 31%. Немного большим целебным эффектом обладает еженедельная горсточка орехов. А употребление в течение семи дней 100 миллилитров оливкового масла значительно ослабляет действие глазных болезней.

В то же время у людей преклонного возраста, обильно потребляющих хлебобулочные изделия и трансжиры, чаще развивалась дегенерация макулы. Согласно гипотезе специалистов, транс-ненасыщенные жирные кислоты также вызывают воспалительные процессы, способствующие возрастному повреждению сетчатки. А омега-3 обладает защитными для зрения свойствами благодаря сильным антиоксидантам и противовоспалительным элементам.

Окулисты полагают, что жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, орехах и оливковом масле, оказывают серьезную помощь работе глаз, предотвращая накопление бляшек в кровеносных сосудах и образование кислорода в артериях, снимая воспаление и нормализуя функционирование клеток в сетчатке.

Специалисты утверждают, что для поддержания зрения необходимо также включать в свой рацион яйца, орехи, чернослив, сладкий перец, фасоль и тыкву. Эти продукты не только надолго отодвинут перспективу ношения очков, но и помогут сделать твое меню разнообразным и полезным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».