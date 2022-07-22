Forbes: Контрнаступление ВСУ ожидается в августе, в ближайшие недели может случиться перелом 2 22.07.2022, 11:16

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Названо время, в течение которого решится судьба всей войны.

В ближайшие недели на войне России против Украины может произойти перелом. До этого времени ВСУ нужно будет получить всю запланированную военную технику и организовать слаживание сил. Будущее военных действий будет зависеть от развития событий на фронте в июле-августе. На Херсонщине находится около 15 тыс. военных, их обеспечение держится на двух мостах – Антоновский и Антоновский железнодорожный – и на дамбе Каховской ГЭС. Вероятно, командование украинских войск сосредоточится на огневом воздействии на эстакады.

В материале Forbes говорится о том, что Вооруженные силы Украины готовятся к контрнаступательной операции, которая может состояться уже в августе. Силам обороны до этого момента нужно будет получить всю запланированную военную технику и провести слаживание войск.

Указывается, что перелом на войне может произойти в ближайшие недели. Будущее войны будет зависеть от того, что произойдет в июле-августе.

Силы обороны Украины после отступления из Лисичанска, располагают широкими флангами и открытым тылом, в то время как у войск России множество уязвимых мест.

В частности, на правом берегу Днепра, на Херсонщине, располагаются около 15 000 российских оккупационных войск. Обеспечение вражеских сил держится на двух мостах, Антоновском и Антоновском железнодорожном, а также дамбе Каховской ГЭС.

Разрушение переправ через Днепр может значительно осложнить дальнейшее продвижение украинских войск на правый берег. Поэтому, вероятно, командование ВСУ примет решение выбрать тактику огневого воздействия на мосты.

Ранее в главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что ВСУ готовятся к следующему этапу наступательных действий. По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, ожидается переломный момент. Все будет зависеть от того, насколько украинской армии удастся остановить наступательный темп войск РФ, и от военной помощи стран Запада.

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