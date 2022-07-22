Розы, обезьяны и верблюды: как обманывают туристов в разных странах 1 22.07.2022, 11:18

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Найдены способы противостоять самым актуальным схемам.

Прогуливаясь по Елисейским полям, сидя в ресторане у Колизея или делая очередное фото Саграда Фамилия, многие даже не задумываются, что находятся под зорким взглядом местных воришек.

Telegram-канал "Собирай рюкзак" сделал подборку самых актуальных схем обмана туристов, чтобы вы точно не попались на уловки мошенников.

Италия: роза для девушки

Наверняка те, кто хоть раз бывал в Италии, видели на улице мужчину с охапкой роз. Обычно он подходит к девушке, дарит цветок и обнимает, незаметно проверяя содержимое карманов и снимая украшения.

А если вы пара, то даме вручается роза, а мужчине "счет" за цветок.

Что делать: не допускать объятий странных людей, отдать розу и уйти.

Турция: упавшая щетка для обуви

Пожалуй, самый популярный "развод" в этой стране: перед вами проходит чистильщик обуви и вдруг роняет щетку.

Порядочный турист, конечно, поднимет ее и отдаст владельцу, а тот, в свою очередь, начнет благодарить и чистить ваши туфли. Затем "чистильщик" начинает просить бакшиш и далеко не символические 10 лир.

Что делать: если все-таки попались, лучше сделать вид, что вы не понимаете языка, и быстро уйти.

Греция: браслет дружбы

К вам подходит незнакомец и без спроса надевает на руку браслет, а затем просит за него заплатить.

Такой браслет дружбы могут надеть дети. Они просят очень скромную плату, однако это делается для того, чтобы узнать, где вы прячете бумажник.

Кстати, этот вид мошенничества также распространен во Франции, Испании и Италии.

Что делать: вид, что вы не понимаете, что от вас хотят, и тут же уйти.

Франция: потерянные украшения

Вы гуляете по улице и вдруг видите на тротуаре золотое кольцо. Стоит его поднять, как тут же появляется "хозяин" вещи. Он начинает требовать деньги за украшение, уверяя, что вещь ценная.

Как итог: либо отдаете мошенникам деньги, а кольцо оставляете себе, либо во время общения вам просто обчистят карманы.

Похожая схема действует в Париже (и не только): туриста одергивает прохожий и говорит, что он что-то уронил. Пока первый оглядывается, вор успевает залезть в карман жертвы и вытащить условный бумажник.

Что делать: оставьте лежать там, где лежало.

Вьетнам: бесплатные экскурсии от местных

Если к вам на улице пристает кто-либо, говорящий на ломаном русском и убеждающий, что он сам учился/жил в России и т.д., то сейчас с вас (вероятнее всего) будут требовать деньги.

Он будет идти рядом и рассказывать о достопримечательностях города, показывать места, о которых знают только местные, а в конце прогулки потребует 10-20$ за "экскурсию".

Что делать: игнорируйте навязчивых местных, говорящих на вашем языке.

Индонезия: обезьяны-воришки

Вокруг некоторых храмов на Бали и не только обитает много обезьян. Они настолько ловки, что могут в считанные мгновения оставить туриста без телефона, кошелька и прочих личных вещей.

Конечно, делают они это не по своей воле. Дрессировщик без проблем отдаст украденные вещи за небольшое вознаграждение в размере 3-5$.

Что делать: избегайте обезьян и будьте внимательны в местах их скопления.

Египет: прогулки на верблюдах

Про этот способ обмана слышал, наверное, каждый, но многие туристы продолжают попадаться на уловку.

Схема простая: сесть на верблюда и покататься по пустыне – бесплатно либо за символические деньги. А вот слезть с верблюда – по тарифу погонщика, который часто превышает все возможные нормы.

Что делать: поберегите верблюда и свои нервы, не катайтесь на них.

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