Лукашенко отозвал Семашко и назначил нового посла в РФ 7 22.07.2022, 11:25

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Дмитрий Крутой

Ранее он был министром экономики в правительстве Румаса.

Новым послом Беларуси в России станет Дмитрий Крутой, который ранее занимал пост замглавы администрации Лукашенко. Об этом сообщает zerkalo.io.

Дмитрий Крутой непосредственно занимался разработкой «союзных программ» по углублению интеграции Беларуси и России. Он сменит на новой должности Владимира Семашко.

«Агреман белорусской стороной уже получен», — сообщают провластные СМИ.

Дмитрий Крутой ранее был министром экономики в правительстве Сергея Румаса. На момент назначения он был самым молодым в правительстве.

С 29 ноября 2019 года по 3 июня 2020 года Крутой работал первым заместителем премьер-министра.

Затем его назначили на должность заместителя главы администрации Лукашенко.

31 августа 2020 года Крутой был включен в список лиц, на которых наложен бессрочный запрет на въезд в Латвию, пятилетний запрет на въезд в Эстонию и запрет на въезд в Литву в связи с тем, что своими действиями он организовал и поддержал фальсификацию президентских выборов 9 августа и последующее насильственное подавление мирных протестов.

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