Войска РФ в Херсонской области отрезают от резервов 4 22.07.2022, 11:30

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Что известно о подготовке контрудара ВСУ.

За последнее время на Южном направлении был уничтожен командный пункт оккупантов РФ в Скадовске, а также базы РФ в Чернобаевке, Новой Каховке, Бериславе, Лазурном и Чулаковке.

Как рассказал Сurrenttime депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, это можно назвать системным серьезным увеличением военной активности по направлению к Херсону и подготовкой к освобождению области от оккупантов.

"Антоновский мост на сегодняшний день уже недоступен для проезда тяжелой техники и проезда фур. Уже вчера он был закрыт для тяжелых машин и тяжелой техники – проезжали только легковые автомобили и небольшие пассажирские автобусы. А фактически уже сутки оккупанты не могут перебрасывать тяжелое вооружение и боеприпасы по Антоновскому мосту", - подчеркнул он.

По его словам, по направлению к Херсону у оккупантов есть еще несколько слабых мест: Журавлиная балка, мост через Ингулец, а также в Дарьевке в пригороде Херсона.

"Поэтому есть еще места, повредив которые, фактически можно остановить проезд техники ближе к Херсону, тем самым воспрепятствовать пополнению и боеприпасов, и техники, и живой силы как раз для обеспечения военных действий Российской Федерации", - отметил собеседник.

Вместе с тем он не исключил, что ВСУ последние две недели проводят системную работу к подготовке наступления.

"Сначала уничтожались тыловые склады, вместе с этим уничтожаются полевые склады, которые мы видим. Из официальной информации: они уничтожаются авиаударами, только за последние сутки было нанесено 10 авиаударов, три вертолетных и семь – с самолетов. И, соответственно, плюс Антоновский мост, который перекрывает поставки, – это и есть уже почти финальная стадия подготовки к пехотному контрнаступлению", - добавил Хлань.

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