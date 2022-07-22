Артиллерия ВСУ разгромила артдивизион оккупантов

Артиллерия ВСУ разгромила артдивизион оккупантов1
- 22.07.2022, 11:35
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Видеофакт.
Украинские воины артиллерийскими ударами уничтожили восемь гаубиц «Мста-Б» российских захватчиков.
Видео опубликовали на ютуб-канале командования Десантно-штурмовых войск ВС Украины.
Отмечается, что благодаря четкому и слаженному взаимодействию украинские десантники уничтожили:
гаубичный артиллерийский дивизион – 8 единиц 152-мм гаубиц 2А65 «Мста-Б»;
личный состав дивизиона,
автомобильную технику,
боекомплект и фортификационные сооружения российских оккупантов.