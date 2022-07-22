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Артиллерия ВСУ разгромила артдивизион оккупантов

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  • 22.07.2022, 11:35
  • 3,608
Артиллерия ВСУ разгромила артдивизион оккупантов

Видеофакт.

Украинские воины артиллерийскими ударами уничтожили восемь гаубиц «Мста-Б» российских захватчиков.

Видео опубликовали на ютуб-канале командования Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Отмечается, что благодаря четкому и слаженному взаимодействию украинские десантники уничтожили:

гаубичный артиллерийский дивизион – 8 единиц 152-мм гаубиц 2А65 «Мста-Б»;

личный состав дивизиона,

автомобильную технику,

боекомплект и фортификационные сооружения российских оккупантов.

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