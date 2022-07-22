«Последний раз красилась 10 лет назад» 22.07.2022, 11:45

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Белоруски рассказали, почему отказались от макияжа.

Естественная красота — мода, нежелание заниматься собой или сознательный выбор? «Наша Ніва» поговорила с девушками, которые не пользуются декоративной косметикой и узнала, какой у них был опыт с макияжем и в чем главный смысл makeup free для них.

«Мне нравится естественность, но иногда я боюсь, что это исключительно влияние моей матери»

Александре (имя изменено) 21 год. Она редко красится, если повезет — раз в месяц экспериментирует с тенями.

Александра связывает это с влиянием матери. В ее косметичке девушка видела только голубой карандаш и тушь.

«Сейчас у меня косметики не намного больше, чем у нее. В общем для меня естественная красота — это про индивидуальность. Косметика позволяет «убрать» какие-то мелочи во внешности, которые лично вам могут не нравиться, но на самом деле такие мелочи подчеркивают особенности, это история о настоящих вас», — считает она.

Александра признается, что ее работа и дела выходят на первый план и на внешность времени не остается. Только на мытье волос.

«Еще я люблю спать, поэтому просыпаться утром на несколько часов раньше, чтобы сидеть перед зеркалом и делать симметричные стрелки — нет, спасибо,

— говорит девушка. — Сознательный ли это выбор? Я не знаю, если честно. Мне нравится естественность, но иногда я боюсь, что это исключительно влияние моей матери. Вобщем я для себя определилась, что хочу иногда экспериментировать с тенями на веках, но не более. Не хочу пользоваться тональными средствами. Кожа — индикатор здоровья, поэтому если с ней не все хорошо, то зачем бежать от проблемы к тональнику, если можно найти хорошего косметолога и просто выбрать хорошие средства для ухода?»

Александра рассказывает, что иногда из-за того, что она не пользуется косметикой, на нее косо смотрели. Особенно в подростковом возрасте, когда она была в детских лагерях.

«В школе тоже не понимали. На меня учительницы смотрели как на сумасшедшую, когда я рассказала однажды, что на 8 марта попросила у отца не косметику и платье в качестве подарка, а книгу», — делится она.

Пробовала Александра наносить декоративную косметику много раз. Иногда ей нравилось, когда у нее получалось подчеркнуть черты лица, создать образ.

«Когда такие попытки происходят, я чаще доколупываюсь до коллег на работе и по сто раз переспрашиваю, не выгляжу ли как девушка легкого поведения», — делится она.

Несколько раз девушку красили визажисты — на выпускной в школе, свадьбу родственников, перед эфиром на телевидении. Александре было непривычно.

«Не каждый день видишь себя другой, хотя меня особенно ярко и не красили. Маме как-то даже понравилось, хотя в основном она говорит: «Ты и без косметики красивая, зачем тебе?»

Возможно, девушки, которые постоянно пользуются декоративной косметикой, имеют комплексы. Но вполне это может быть воспитание, привычка. Была знакома с девушками, которых мать целенаправленно с определенного возраста приучала к декоративной косметике.

Мне иногда кажется, что и мое отношение к косметике из-за комплексов. Даже если я на фотосессии ищу лучший ракурс, то стесняюсь, мол, я же в жизни не такая красивая, так что, это я обманываю тех, кто потом увидит меня на этом снимке?» — объясняет она.

Александра говорит, что ее мама не пыталась привить ей любовь к косметике. Скорее наоборот.

«Как-то в раннем детстве я пришла от подруги вся раскрашенная детской косметикой, и мать со злостью все с меня смывала, по несколько раз переспрашивая, видел ли кто меня с таким «жутким лицом».

В общем последний раз я красилась в этом месяце. У меня бывает настроение просто поэкспериментировать с тенями», — рассказывает она.

Реакцию мужчин на то, что она не красится, Александра пока что особо не замечала. В ее окружении не много парней.

«Но есть лучший друг. Как-то был комичный случай, когда я прислала две фотографии, где у меня была существенно разная длина волос, и написала, мол, как все изменилось за относительно короткое время, он сначала подумал, что дело в тенях.

Еще однажды я пришла с результатами «эксперимента» на глазах в универ, и преподаватель спросил, почему я выбрала для теней красный цвет. Тогда, кстати, за меня вступились девушки-одногруппницы», — рассказывает девушка.

То, что Александра не пользуется декоративной косметикой, не значит, что у нее в ванной комнате нет тысячи тюбиков и баночек.

«Сейчас я в поисках хорошего молочка для тела, у меня есть крем для рук просто для аромата, так как пока у меня кожа на руках не сохнет и острой потребности в использовании нет. Были скрабы — надоело. Один из главных критериев при приобретении — аромат», — объясняет Александра.

Уход за кожей у девушки следующий: пенка, энзимная пудра для умывания, два тоника, гидрофильное масло, крем.

«Основа из этого — по рекомендации косметолога, но что-то приобретала и сама, интуитивно, — говорит она. — Иногда по настроению еще приобретаю маски и жалею, что пока не нашла хороший крем от солнца, чтобы и по текстуре устроил, и по SPF.

Всего на уход за лицом (косметические средства) уходит не более 200 рублей. Половина, 100 рублей, пошли на крем и энзимную пудру для умывания. Хватает этого всего больше, чем на месяц».

Приобретение духов для Александры — тема болезненная. Давно хочет их купить, но «то времени нет ходить искать свой запах, то денег».

«Поставила себе цель до конца года приобрести хоть один флакон. Проблема еще и в том, что мне категорически не нравятся сладкие, цветочные ароматы и остальные «типично женственные». Я люблю запах ладана, как в церкви, сосны, как в лесу, запах кожи, но не хочется пахнуть, как восточный рынок специй или как герой Лапенко, который употребляет скипидар, или как магазин обуви. На духи готова отдать не более 400 рублей», — рассказывает она.

Средствами для ухода за волосами девушка тоже пользуется.

«У меня есть проверенный кондиционер для волос, он стоит все время по разному, так как на него регулярно делают скидки — OGX с аргановым маслом Марокко. Еще есть сыворотка для волос — «Ollin professional perfect hair fresh mix».

Средства, которыми пользуется Александра.

На шампунь не вижу смысла тратится, ведь это просто мыло, а вот в уход после мытья готова вкладывать деньги. Поэтому шампунь у меня самый обычный от «Белиты».

В мечтах приобрести хорошую расческу, ведь от нее тоже зависит здоровье волос, а еще хотела бы попробовать что-то из серии Zielinski rozen», — говорит она.

Распространен стереотип, что если девушка не красится, то она совсем за собой не ухаживает. Александра уверяет, что это не так: естественная красота также требует внимания и денег на хорошие средства.

«Мне хочется отрастить длинные волосы, чтобы они красиво переливались на солнце, чтобы от них был хороший аромат и чтобы мне и любимому человеку, детям или тем, кому позволю прикасаться к волосам, было приятно. И это не зависит от того, будет ли на моем лице декоративная косметика», — подытоживает она.

«Раньше я переживала, что получаю меньше внимания от парней, чем девушки с макияжем»

Светлане (имя изменено) 28 лет. Выглядеть иначе с помощью декоративной косметики ей кажется удивительным. Девушка считает, что себя лучше знать естественной, какая ты есть на самом деле.

«Естественная красота однозначно о полюбить себя. Я еще в процессе этого.

Иногда трудно выдерживать конкуренцию с ненакрашенным лицом среди красоток из инстаграма. Но я напоминаю себе, что я такая, какая есть, и не хочу становиться кем-то другим.

Макияж для меня просто как замаскировать себя, подстроиться под общественные представления о красоте.

Могу сказать, что это мой сознательный выбор. Это не значит, что нельзя ухаживать за собой, кожей. А еще без косметики удобнее и проще: хочется потереть лицо — без проблем, побегать под дождем — без проблем», — говорит она.

Средства для лица, которыми пользуется Светлана.

В подростковом возрасте Светлана пользовалась декоративной косметикой.

«Это был макияж как знак принадлежности к субкультуре. Я была эмо и готом. Поэтому он для меня был связан скорее с проявлением внутреннего мира, чем с красотой. Но потом я от этого устала и решила, что принадлежность к каким-то взглядам не может быть связана с макияжем», — объясняет она.

Также девушку никто никогда не красил. Периодически сестра Светланы хотела это сделать.

«Мне становилось страшно, когда кисточку подносили к моим глазам. Я была свидетельницей на свадьбе, на нескольких выпускных и важных вечеринках — всегда ненакрашенная. Последний раз я красилась десять лет назад», — вспоминает она.

Светлана говорит, что девушек, которые постоянно красятся, она не осуждает. Это может быть формой искусства, самовыражением или непринятием себя без макияжа.

«Раньше я переживала, что получаю меньше внимания от парней, чем девушки с макияжем, — делится Светлана. — Потому что давно заметила, мужчины предпочитают девушек с макияжем, но хотят верить, что они так естественно выглядят. Потом расслабилась. Тут кому и что нравится, у них в любом случае есть право на это, и не мне кого-то судить».

Однажды Светлана, когда училась на первом курсе, пришла в университет накрашенной. Ей сделали несколько комплиментов, но это только разочаровало девушку.

«Эти люди не говорили мне комплиментов, когда я не была накрашена. Значит, это комплимент не тому, как я выгляжу на самом деле, а тому, что я смогла искусственно создать.

Я осознала, что постоянно поддерживать такую модель мне скучно. И решила, что лучше я получу один комплимент на год, но сказанный в сторону моей настоящей внешности, чем десятки каждый день, но сказанные искусственным изображением», — говорит она.

Вообще девушка старается ухаживать за своим лицом, кожей. Она использует гели для умывания, маски, скрабы.

«Это не что-то постоянное и крутое. Под настроение покупаю, что мне понравится по описанию и запаху. Иногда дизайна упаковки хватит, чтобы я решила попробовать. Но это будут дешевые ноу-неймы. Я когда-то разово попробовала крутых производителей, не увидела особого эффекта. Не вижу смысла платить много.

Средствами для ухода за телом особо не пользуюсь. Только обычные гели для душа и скрабы. Причем здесь ориентируюсь в основном на запах. Нравится покупать мужские гели для душа».

Духами Светлана пользуется тогда, когда у нее есть настроение. Особые бренды девушка не покупает.

«Иногда пользуюсь эфирными маслами. Капля на ладонь, растереть и на волосы. Но это редко.

С волосами немного сложнее, потому что их мне нравится красить. С ними продолжается моя подростковая история с самовыражением. Мой родной цвет волос нечеткий. Поэтому я иногда крашусь в яркие цвета. И стараюсь делать маски, чтобы волосы не страдали», — подытоживает она.

«Моя фотография на паспорт все еще напоминает, что в 15 лет я рисовала стрелки неровно»

Марине (имя изменено) 23 года. Отказ от косметики для нее не был целенаправленным решением, так получилось случайно.

«Я действительно не борец за естественность, я не считаю, что натуральное — это обязательно красивее, эффективнее, лучше.

Я начала пробовать и экспериментировать с косметикой лет в 14, как и все подруги из моего окружения. Но уже в 16 перестала, потому что удовольствие мне это не приносило, желание каждый день краситься тоже исчезло. Особых подростковых «гадостей» в виде прыщей, которые все старались прятать под слоями тоналки, у меня тоже не было, поэтому затея с косметикой, стрелками, помадами, тушью как-то забылась», — рассказывает она.

Девушка считает, что декоративная косметика существует не только для того, чтобы скрыть недостатки и сделать себя красивее.

«Я вижу косметику и как способ выразить себя, свой внутренний мир и быть своего рода художником. Кто-то рисует на бумаге, кто-то невероятно красиво может передавать то же искусство через тени и помаду. Правда, вот очень восхищаюсь девушками, которые не боятся экспериментов или общественного мнения, когда макияж выходит за рамки «нормы», — объясняет она.

Для Марины естественная красота — это ее выбор. Ей нравится не чувствовать зависимости от косметики.

«Для меня нормально не скрывать, что у меня синяки под глазами или прыщи, — говорит девушка. — Чувствую себя комфортно, никогда не было необходимости это изменить для окружения, даже когда ходила на свидания.

Я активно себе рисовала стрелки в 15 лет, часто совсем неровно (мой паспорт все еще мне об этом напоминает), носила много тонально крема. До 20 лет подкрашивала себе брови. У меня как-то не получалось это делать красиво, хотела бы уметь это делать лучше. Но, видимо, было недостаточно желания, чтобы этим серьезно заняться и улучшить свои навыки».

Средства для волос, которыми пользуется девушка.

Когда у девушки был выпускной в школе, она нашла визажиста, который ее накрасил. С того времени, 2017 года, она больше не пользовалась декоративной косметикой.

«Потому что «ну все же с макияжем, пусть и я буду», теперь это звучит странно. Как приличная девочка пошла на выпускной с макияжем, хотя не красилась уже два года.

Думаю, что девушки, которые не могут вынести мусор без косметики, имеют какие-то комплексы. Но я тоже буду смущаться, если, например, вынесу мусор в какой-то стремной одежде, ведь это тоже про непринятие себя и зависимость от мнения других.

Думаю, у людей это проявляется в разных ситуациях и моментах», — говорит она.

Мать Марины несколько раз пыталась «привить любовь к косметике». И однажды записала ее на курсы по макияжу.

«У моей мамы, видимо, было сильное желание сделать меня «нормальной» девочкой. Дома она особого усердия привить мне любовь к косметике не проявляла, но иногда по сей день я получаю вопросы: «А, может, эту тушь попробуешь?»

Иногда ребята, с которыми я ходила на свидания, спрашивали: «А ты не красишься, да?» Я отвечала «ага» и получала реакцию — «круто, необычно, прикольно». Мой парень сейчас в восторге, говорит, что не хочет, чтобы я даже думать начинала о косметике», — делится она.

Марина пользуется базовой уходовой косметикой — гель для умывания лица, увлажняющий крем, солнцезащитный спрей.

«Сейчас у меня они марки CeraVe. Прелесть базового ухода в том, что для этого не нужны дорогие и дикие по составу средства. Крем что за 1 евро, что за 50 будет справляться со своей базовой функцией одинаково — то есть, очищать, увлажнять и защищать от солнца.

Средства, которыми пользуется девушка.

Помимо геля для душа пользуюсь еще увлажняющим кремом, но обычно зимой, когда кожа сухая. Еще пару раз в год есть настроение на какой-нибудь скраб, но на этом все.

Духами не пользуюсь вообще. Не нравится», — объясняет она.

Также девушка любит ухаживать за волосами.

«Особенно последний год, когда начала экспериментировать со своей естественной структурой волос. Они у меня волнисто-вьющиеся. Раньше они мне не нравились, всю жизнь просто расчесывала, пыталась выпрямить.

Теперь я люблю пробовать различные бальзамы, кремы и маски, несмываемые кондиционеры после стирки для укрепления эффекта. Как и с базовым уходом для лица, базовый уход для волос не требует больших денег и должен только очищать кожу головы», — подытоживает она.

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