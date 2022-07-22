Каким будет трибунал для Путина? 2 22.07.2022, 11:52

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У Зеленского рассказали о своих планах.

Замглавы Офиса президента Украины Андрей Смирнов рассказал, что Украина хочет создать единовременный международный трибунал для высшего руководства России, в том числе и для диктатора Владимира Путина из-за акта агрессии против нашей страны. Смирнов отметил The Guardian, что это может ускорить привлечение к ответственности президента РФ и его окружения.

Он пояснил, что акт агрессии против Украины доказать легко, в то время как на рассмотрение МКС дел, таких как военные преступления, геноцид и преступления против человечности, пойдут годы.

В свою очередь посла Украины по особым поручениям Антон Кориневич отметил, что наличие обвинительного заключения и ордера на арест Путина или министра обороны РФ Сергея Шойгу "будет большим шагом вперед в достижении справедливости".

"Конечно, мы были бы очень рады видеть Шойгу под стражей, и не только его, но и всех других ребят, принимавших тогда решение, не только в 2022 году, но и в 2014 году", — добавил Кориневич.

Он отметил, что трибунал над высшим политическим руководством РФ может быть проведен в Гааге. На участие в его создании уже согласились несколько международных партнеров Украины, однако их количества пока недостаточно.

"Украинцы будут вовлечены (в трибунал), нужен будет украинский прокурор, но мы надеемся, что судьи будут международными", - добавил Кориневич.

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