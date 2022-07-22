Ученые обнаружили загадочную галактику во Вселенной 22.07.2022, 11:53

Открытие удалось сделать с помощью космического телескопа Уэбба.

Немного больше, чем неделю назад, было сделано невероятное открытие. С помощью космического телескопа Уэбба специалистам удалось обнаружить самую старую галактику во Вселенной. Ее возраст составляет 13,5 миллиарда лет. Это говорит о том, что ее образование произошло буквально через 300 миллионов лет после Большого взрыва. Об этом сообщает Daily Mail (перевод - planetanovosti.com).

Ученые рассказали о том, что телескоп Уэбб использовал камеру ближнего инфракрасного диапазона (NIRcam) для того, чтобы зафиксировать самую старую галактику. Ей дали уже название GLASS-z13 или GN-z13.

Несмотря на то, что данная галактика уже была через 300 миллионов лет после Большого взрыва, ее возникновение могло произойти в любой момент. Дальнейшее исследование позволит более точно установить возраст. На сегодняшний день она считается наиболее старой среди всех известных. При этом размеры галактики совсем небольшие – 1600 световых лет. В то же время масса объекта достигает 1 миллиард масс Солнца.

Специалисты предполагают, что GLASS-z13 имеет такую большую массу из-за того, что вместе с ее соседом GN-z11 они в ранней Вселенной очень быстро росли и поглощали те звезды, которые были вокруг.

«Это открытие просто невероятное. На сегодняшний день мы имеем всего лишь одно объяснение того, как такая небольшая галактика может иметь столь большую массу. Мы собираемся провести дополнительные исследования для того, чтобы получить ответы на все интересующие вопросы», — отметил Рохан Найду из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, что в США.

На сегодняшний день специалисты имеют огромное количество доказательств того, что GLASS-z13 можно назвать самой старой галактикой, но для того, чтобы подтвердить данный статус, потребуется выполнить еще ряд действий. Открытие невероятно важное, ведь с его помощью можно будет получить информацию относительно того, как происходила эволюция старых галактик в первые несколько миллионов после того, как произошел Большой взрыв.

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