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В Мариуполе начались бунты против оккупантов

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  • 22.07.2022, 11:57
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В Мариуполе начались бунты против оккупантов

Местные жители отказываются работать на РФ даже за большую зарплату.

В Мариуполе местные жители саботируют строительство оккупантов и устраивают тихие бунты.

Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

По словам Андрющенко, оккупанты хотят, чтобы люди работали с 8 до 20:00 в нечеловеческих условиях, без воды на солнце.

"Люди отказываются работать на строительстве оккупантов. Тихий саботаж, не спасает даже "большая" анонсированная зарплата в 45 тысяч рублей",- рассказал он.

По его данным, тихий бунт также устроили работники одного из комбинатов.

"На ММК им. Ильича рабочие устроили свой тихий бунт, отказавшись бежать на мины. Россияне вернули саперов, работа по расчистке почти остановилась", - рассказал чиновник.

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