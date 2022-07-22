В Минске по парковкам ездил грузовик и корежил легковушки 2 22.07.2022, 11:58

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Что произошло?

В Заводском районе Минска заметили большегрузные манипуляторы, которые на парковке начали сминать и уничтожать машины. В Сети появилось видео. Что это за легковушки и зачем их утилизировали?

Оказывается, это работали сотрудники «Белвторчермета» и ГО «Гаражи, автостоянки и парковки», на автостоянке №16 ул. Ангарской, 192. Там стоят неэксплуатируемые машины, автомобили, которыми управляли нетрезвые водители, бесправники или другие нарушители. Есть авто, которые пострадали в ДТП.

Суд признал бесхозяйными и передал в собственность районной администрации 7 неэксплуатируемых машин с автостоянки: Citroen, Rover, «ГАЗ-3110», Opel Vectra, Daewoo Nubira, Ford Scorpio и «ВАЗ-2109». За ними и приехали большегрузы, чтобы утилизировать.

«Иногда смотришь на отдельные экземпляры, которые внешне в хорошем состоянии, и становится жалко», — сказал водитель одного из манипуляторов госагентству «Минск-Новости».

Неэксплуатируемое транспортное средство — это то, на котором отсутствуют элементы, предусмотренные его конструкцией (стекла салона, колеса, элементы кузова), имеется их деформация либо внешне видимые повреждения, при наличии которых запрещается участие в дорожном движении и исключается возможность его эксплуатации. К неэксплуатируемым относятся также транспортные средства, которые не востребованы более шести месяцев со дня истечения срока действия разрешения на допуск к участию в дорожном движении и не поддерживаются в надлежащем состоянии.

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