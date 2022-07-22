Каспаров: Как только первая украинская ракета ударит по Севастополю, в России начнется паника 1 22.07.2022, 11:59

2,308

Гарри Каспаров

Фото: Anadolu Agency

Россияне начнут понимать, что война может быть проиграна.

Как только первая ракета, выпущенная украинскими военными, ударит по Севастополю, в РФ начнется паника. Тогда россияне начнут понимать, что война может быть проиграна.

Такое мнение выразил российский шахматист и политик-оппозиционер Гарри Каспаров в эфире авторского проекта "Орестократія". Он верит, что Вооруженные силы Украины освободят Херсон в августе – это станет поворотной точкой в войне, после чего начнется "кумулятивный эффект российских военных неудач и санкций".

Каспаров отметил, что важнейшим моментом считает готовность США предоставить Украине ракеты с дальностью до 300 км. Тогда наша страна сможет окончательно решить вопрос Черноморского флота, поскольку Севастополь попадает в зону досягаемости.

"Я убежден, что как только первая ракета, выпущенная украинцами, приземлится в Севастополе, в России в общественном мнении начнется паника. Потому что пока (россиянам. – Ред.) в целом хочется войну прекратить, но никто не понимает, что она может быть проиграна. Как только на горизонте начинает маячить поражение, ситуация резко меняется", – объяснил оппозиционер.

Он добавил, что параллельно с продвижением ВСУ и неудачами российских войск положение дел в РФ будут угнетать санкции, которые все жестче и жестче будут сказываться на жизни россиян. Кроме того, запаникуют и бюрократы, "которые понимают, что санкции никто не снимет и что с Путиным нет будущего".

Оппозиционер также озвучил два сценария хода войны

"Вот тогда создается революционная ситуация, которая вполне может вылиться в какой-то массовый взрыв социально-политического и экономического недовольства", – сказал Каспаров.

Оппозиционер также озвучил два сценария развития событий.

"Более оптимистичный включает себя буквально три-четыре месяца, к зиме. Второй сценарий более затяжной – это переход войны в более затяжную фазу и переход ее через зиму. Если Европа проходит зиму без политической катастрофы, то весной настанет тотальный крах путинского режима", – спрогнозировал Каспаров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».