Доллар и евро заметно подорожали в Беларуси 1 22.07.2022, 12:04

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Как выглядят свежие курсы валют?

Сегодня торги в Беларуси начались с заметного укрепления доллара и евро: каждая из валют только за утро прибавила больше чем 1%.

Доллар на открытии торгов вырос на 3,59 копейки, до 2,5561 белорусского рубля.

Евро подорожал на 2,71 копейки, поднявшись до 2,5957 белорусского рубля.

Российский рубль подешевел на 6,8 копейки, сотня оценивалась в начале торгов в 4,4892 белорусского рубля.

Вчера доллар подорожал на 1,38 копейки — до 2,5202 белорусского рубля. Евро подорожал на 0,54 копейки и продавался по 2,5686 белорусского рубля. Российский рубль подешевел на 2,05 копейки — сотня стоила 4,5572 белорусского рубля.

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