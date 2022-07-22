HIMARS изменили правила игры, РФ не успевает адаптироваться к западному оружию 22.07.2022, 12:07

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У ВСУ есть несколько недель, чтобы максимально усложнить положение врага.

Пока Россия постепенно отводит свои склады на большее расстояние, Украина пытается договориться о поставках ракет большей дальности.

HIMARS изменили правила игры на фронте. У ВСУ есть несколько недель "затишья" артиллерии врага для того, чтобы максимально усложнить его положение и пойти в контрнаступление на Херсонщине, под Харьковом и Запорожьем.

Об этом говорится в материале Forbes.

"Пока Россия постепенно отводит свои склады на большее расстояние, Украина пытается договориться о поставках ракет большей дальности для MLRS. В случае их поставки отвести склады боеприпасов за пределы действия MLRS будет почти невозможно. России придется существенно сокращать расходы снарядов. И возможно даже отказываться от определенных направлений, чтобы сократить линию фронта", - говорится в статье.

Первые дальнобойные системы, которые получает Украина, резко изменили ситуацию на фронте. И это не только HIMARS, но и гаубицы М777 с GPS, которые позволяют стрелять высокоточным снарядом Excalibur на расстояние до 40 км, а также немецкие установки Panzerhaubitze 2000 с дальностью до 65 км и возможностью использовать снаряды SMArt с системой самонаведения на цель.

Высокомобильные системы HIMARS каждый раз наносят удар с новой позиции. Также перед атакой ВСУ могут использовать более дешевые советские системы, которые отвлекают на себя внимание российских ПВО. И уже потом происходит удар высокоточным оружием.

Издание отмечает, что у России есть два пути, как попытаться защитить свои составы и командные пункты.

"Или их надо рассредоточивать и значительно усложнять логистику. Это вряд ли можно сделать быстро, сохранив темпы поставок на фронт. Нужно больше грузовиков, больше составов, больше людей, длиннее и сложнее маршруты. Да и сама логика русского войска предполагает централизованную модель. Логистика большого количества маленьких и средних складов слишком сложна для централизованного управления и предполагает передачу свободы действий на места. Второй вариант: надо отводить основные составы и командные пункты за пределы досягаемости американских MLRS. Но это удваивает длину маршрутов снабжения на фронт и значительно затрудняет оперативное управление войсками. Опять же надо вдвое больше грузовиков и больше людей", - говорится в статье.

Любой вариант в первую очередь ударит по артиллерии. Поддерживать темпы поставок с ежедневным отстрелом 40 000-50 000 снарядов при таких условиях очень сложно. По крайней мере на определенный период, пока Россия будет перестраивать свои логистические маршруты.

Таким образом, у ВСУ есть несколько недель, возможно, месяц условного "затишья" артиллерии врага, для того чтобы максимально усложнить его положение.

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