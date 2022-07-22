Белорусские вузы резко подняли стоимость обучения 22.07.2022, 12:16

Сколько теперь будут платить студенты?

Белорусские вузы подняли цены на обучение. По сравнению с прошлым годом стоимость выросла в среднем на 10%, отмечают журналисты "Нашей Нивы". Так, год учебы на дневном очном отделении в Белорусском государственном институте информатики и радиоэлектроники обойдется в 2600-4290 рублей — в зависимости от факультета.

Один из самых дорогих в БГУИР — факультет компьютерных систем и сетей. Год обучение здесь (на 1 и 2- м курсах) обойдется в 4290 рублей (а в прошлом году было 3900 рублей).

Подорожало обучение и Белорусском государственном экономическом университете. Теперь учеба на первом курсе здесь обойдется в 3181 рубль (в прошлом году было 2892 рубля), со второго курса год обучения будет стоить 3115 рублей.

Учеба на очной форме обучения в Лингвистическом университете (кроме специальности "Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций") будет стоить для первокурсников 3690 рублей. Раньше это было 3360 рублей. Начиная с третьего курса цена будет уменьшаться и составит 3660 рублей. В прошлом году было 3330 рублей.

В середине июля министр образования Беларуси Андрей Иванец допустил повышения стоимости обучения в вузах. "В настоящее время этот вопрос находится на стадии рассмотрения", — говорил он тогда. Иванец напомнил, что предыдущее повышение стоимости было 1 сентября 2021 года.

"Прошел целый год, и вполне очевидно, что такие статьи затрат, как оплата услуг жилищно-коммунального хозяйства, повышение заработной платы педагогов, обновление материально-технической базы, создают предпосылки, чтобы повысить стоимость", — заметил Иванец.

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