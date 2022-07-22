ВСУ ликвидировали оккупанта, мечтавшего о захвате Казахстана «после Украины» 22.07.2022, 12:19

Бывший охранник приехал на войну из Курганской области.

Украинские воины ликвидировали очередного "освободителя" из Курганской области. Бывший охранник мечтал о захвате Казахстана "после Украины".

Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан. Он указал, что 43-летний "возвращатель" Евгений Сидоров был уничтожен спустя месяц после подписания контракта.

"Еще один "возвращатель" поломался", - прокомментировал украинский военный.

Штефан также опубликовал фото уничтоженного оккупанта и скрин его комментария о мечтах захватить Казахстан.

"После Украины мы вернем Северный Казахстан, а точнее Южную Сибирь, обратно нам в состав России", - писал при жизни "великий геополитик", получивший лишь среднее образование и всю жизнь проработавший охранником.

По данным администрации Куртамышского округа, Сидоров родился в 1978 году в селе Нижнее Куртамышского района Курганской области. Жизненный путь оккупанта был очень скудным: закончил школу, отслужил срочку в должности пулеметчика, после демобилизации работал охранником. Работал бы и дальше, если бы в июне 2022 года не решил подписать контракт с российской армией и не отправился "возвращать" Украину.

Сидоров, по версии российских чиновников, с момента подписания контракта "посвятил жизнь служению родине, мужественно стоял на ее защите, с честью обеспечивал неприкосновенность ее интересов и до конца оставался верен воинскому долгу" целый месяц: 9 июля "возвращатель" был ликвидирован.

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